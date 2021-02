"Des piles et des piles" de dons pour la famille qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

"Grâce aux réseaux sociaux, des dons se sont rapidement organisés", explique Virginie Dufays, enseignante à Fismes ayant contribué à la collecte. L'objectif venir en aide à une famille de sept personnes "qui a tout perdu à la suite de l'incendie", continue-t-elle. Le feu s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, l'origine serait volontaire. Immédiatement, la solidarité s'est organisée.

Une cagnotte en ligne mise en place depuis quelques jours, enregistre d'ores et déjà 2 600 euros de dons. "Cela permettra à la famille de racheter des meubles dans leur futur logement", précise Virginie Dufays. De nombreux dons d'objets de la vie courante ont également été massivement effectués par les habitants de Fismes et alentour.

Une générosité qui a profondément touché la famille. "C'est impressionnant la solidarité qui s'est mise en place, c'est une aide formidable qui leur est apportée", commente-t-elle. Ils ne savent pas comment remercier les donateurs, confie l'enseignante.

C'est des piles et des piles de sacs de vêtements et de courses alimentaires qui ont été données. - Virginie Dufays, enseignante

"C'est des piles et des piles de sacs de vêtements et de courses alimentaires qui ont été données. On a autant de sacs de jouets, de peluches, de livres et on a même une trottinette", s'exclame l'enseignante. Le tri va réellement commencer ce lundi. Les meubles et gros objets de la vie courante seront stockés dans une salle mise à disposition par la mairie. Ils pourront ensuite acheter ce qui leur manque grâce à la cagnotte, complète Virginie Dufays.

Un nouveau logement dès la semaine prochaine

La famille de 7 personnes devrait retrouver un semblant de vie normale dans les prochains jours. Un nouveau logement va leur être attribué. "La famille a visité un logement et donné son accord, il y a des travaux de rénovation à faire qui seront fait dans la semaine, mais normalement fin de semaine prochaine, ils pourront intégrer un nouveau logement", affirme Charles Gossard, le maire de Fismes.