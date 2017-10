L'appel au secours des habitants d'un immeuble HLM rémois

Insalubrité, parties communes vandalisées, insécurité... les habitants d'un immeuble rue du Bel air à Reims sont excédés. Ils exigent des rénovations dans les parties communes et dans les appartements.

Ils n'en peuvent plus. Depuis des mois, les locataires de cet immeuble rue du Bel air à Reims tentent d'alerter le gestionnaire des lieux, le Foyer Rémois. "On essaie de les appeler tous les jours, ils ne proposent aucune solution", souligne Morgane. Il faut dire que leur quotidien est devenu particulièrement difficile au fil des mois.

Chez Yvette par exemple, arrivée dans son appartement il y a un an : " Il n'y a pas assez de prises électriques au mur, l'isolation est très mauvaise, on a froid. Il y a des problèmes avec l'eau chaude aussi." Même chose dans l'appartement du dessus, chez Morgane : "Je ne vais pas laver ma fille de onze mois à l'eau froide", souligne-t-elle avant d'énumérer les autres problèmes : " Le papier peint dans le couloir est en mauvaise état à cause de l'humidité. La barrière sur le balcon est bancale, on voit les fils sur l'une des prises du salon. Il faut que ça change."

L'une des prises dans le salon de Morgane en mauvais état © Radio France - Clément Conte

A côté, chez Solène, c'est la salle de bain qui aurait besoin d'un coup de neuf. "Il y a une tache de rouille sur la baignoire et de la moisissure au mur, ce n'est pas hygiénique."

Une tache de rouille dans la baignoire de Solène © Radio France - Clément Conte

Les problèmes continuent dehors, dans les parties communes de l'immeuble. Des boîtes aux lettres vandalisées régulièrement, une porte d'entrée qui ferme mal et des caves en mauvais état.

Des travaux bientôt engagés dans les parties communes

Le Foyer Rémois de son côté assure être informé de l'état des parties communes de cet immeuble. Des travaux de rénovation énergétique et d'embellissement seront engagés dès le mois de janvier 2018. Quant aux multiples appels et mails envoyés par les habitants, le Foyer Rémois plaide un manque de communication. Les résidents en colère devraient être reçus par l'office HLM.