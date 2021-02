L'appel au secours d'une commerçante à Ernée : faute de clients, elle risque de fermer

La gérante du pressing d'Ernée, le seul magasin de ce type dans cette partie de la Mayenne, en appelle à la solidarité pour poursuivre son activité. Sa trésorerie est au plus mal. Si, d'ici la fin du mois, les clients ne sont pas de retour, elle devra, la mort dans l'âme, baisser le rideau.

L'appel au secours, à la solidarité d'une commerçante d'Ernée. La gérante du pressing, une boutique installée dans le centre-ville depuis 35 ans, pourrait définitivement baisser le rideau faute de clients, faute de trésorerie pour poursuivre et les banques ne suivent plus. "Je n'ai pas envie de fermer, j'ai envie de continuer, quelques personnes ont vu le message sur Facebook et sont venues" a-t-elle confié ce mercredi, émue, à France Bleu Mayenne.

La commerçante demande donc aux habitants de la région de venir chez elle, dans le but de sauver son magasin, espérant un retour à la normale au printemps, saison plus propice pour sa profession. Ce pressing est, par ailleurs, le seul dans la région d'Ernée, un des maillons du commerce de proximité en zone rurale.

"Je compte sur votre solidarité pour me secourir" écrit-elle sur Facebook, un message partagée déjà plus de 600 fois.