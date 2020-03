Coronavirus : l'appel aux bénévoles des restos du cœur de la Mayenne, pour aider les plus démunis

Le coronavirus fait aussi souffrir les restos du cœur ! Il manque des bénévoles dans les centres de distribution, car beaucoup restent confinés chez eux, et ne peuvent plus assurer la distribution des denrées alimentaires. Ce sont souvent des personnes âgées, qui ont peur de sortir de chez elles.

Ils ont peur pour leur santé. Leur famille leur dit de ne pas y aller, de ne pas se mettre en danger.

Le centre de distribution de Laval est resté fermé lundi, et la question se pose pour la semaine prochaine, les centres de Laval, mais aussi de Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne pourraient ne pas ouvrir, faute de bénévoles Et les bénéficiaires attendent leurs colis de denrées alimentaires, 282 familles sont inscrites, et les inscriptions d'été ne sont pas terminées.

Qu'est ce qu'on fait des plus démunis ? Il faut bien qu'ils mangent !

Odile Leclercq, la présidente des restos du cœur de la Mayenne, lancent un appel aux volontaires.

La présidente des restos du cœur de la Mayenne s'engage à envoyer une attestation par mail aux volontaires. Mais ce genre de déplacement est autorisé, selon Odile Leclercq, il suffit de cocher la case "déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance de personnes vulnérables" sur l'attestation officielle à télécharger.

Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, là, qui ont peut-être quelques heures à nous accorder, pour nous venir en aide

Le centre de distribution de Laval devrait pouvoir rouvrir ce mercredi pour accueillir les bénéficiaires - ceux qui viennent habituellement le mercredi et la moitié de ceux qui devaient venir lundi. Vendredi, si le centre ouvre, il accueillera les bénéficiaires du vendredi et la deuxième moitié des bénéficiaires du lundi