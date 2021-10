L'appel aux dons de protections hygiéniques des motards solidaires de la Creuse

L'association des Motards solidaires de la Creuse lance un appel aux dons pour récupérer notamment des protections hygiéniques à destination des étudiantes. L'an dernier, ils en avaient distribuer plus de 11.000.

"Je voudrais qu'on commence la distribution avant les vacances de Noël", espère Gérard Laïb, le président des Motards solidaires de la Creuse. L'année dernière l'association avait pu récolter assez de dons pour offrir 11.000 "kits hygiéniques" qui comprend du shampoing, et un peigne, en plus des tampons et serviettes hygiéniques.

On voudrait que des mairies se manifestent

"Cette année notre objectif c'est 15.000 kits hygiéniques", explique le Président. Et pour s'y tenir, ils comptent mettre les moyens. "Dans l'idéal on voudrait que des mairies se manifestent pour nous aider à les récolter en mettant par exemple à disposition des points de collecte. On aimerait aussi que les magasins jouent le jeu en nous donnant des stocks"

Les motards de la Creuse qui comptent également sur la générosité de tous. L'Association est joignable sur ses réseaux sociaux.