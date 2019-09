L'appel des Eurocks solidaires aux associations du Nord Franche-Comté

Territoire de Belfort, France

Les Eurockéennes, c'est un festival de musique ... solidaire !! Chaque année, les organisateurs aident des associations locales (en partenariat avec les hypermarchés Cora) en leur confiant la vente de sandwichs sur le site et au camping. Des sandwichs à petit prix. L'argent récolté leur sert ensuite à financer un projet solidaire. L'édition 2020 se prépare déjà avec le lancement par les Eurocks solidaires, d'un appel à candidatures auprès des associations du Nord Franche-Comté pour le festival de l'été prochain.

Toutes les associations qui ont besoin de financer un projet peuvent postuler

Si leur projet est sélectionné, elles tiendront pendant les 4 jours du festival une des deux sandwicheries solidaires du site, et récolteront l'argent des sandwichs vendus à petit prix. Une obligation : que les projets aient les mêmes valeurs que celles des Eurocks, des valeurs solidaires et de proximité rappelle Frédéric Adam, responsable des partenariats du festival "Il faut que le projet réponde aux quatre thématiques d'Eurocks solidaires, la citoyenneté, la prévention, l'accessibilité et l'environnement. Et surtout, le plus important, il faut qu'il y ait un impact sur le tissu social de notre territoire".

"Sans les Eurocks solidaires, on aurait eu du mal à financer notre projet" - Julien Jacquot de l'association "Choeurs et orchestres" d'Héricourt

C'est ce qu'a défendu cette année l'association "choeurs et orchestres" du collège Pierre et Marie Curie d'Héricourt. Grâce aux sandwichs vendus cet été aux Eurocks, elle a récolté plus de 6 500 euros pour financer un immense spectacle à l'Axone avec parmi les participants des élèves en difficulté "Cet argent va nous permettre de louer l'Axone, de se payer une équipe technique digne de ce nom, et d'accueillir les quelque 500 participants de l'évènement prévu en 2021. Sans ce coup de pouce, nous aurions eu beaucoup de mal à financer notre projet" rappelle Julien Jacquot, le chef d'orchestre de la chorale solidaire.

L'association "Nous Aussi" a elle reçu une aide de plus de 4 mille euros pour financer la réalisation d'un film à l'attention de collégiens et lycéens pour souligner les capacités des personnes en situation de handicap et ainsi changer la perception du handicap intellectuel.

Par ailleurs, pour l'édition 2019, les Eurockéennes ont invité une quarantaine d'associations à participer au bon fonctionnement de la manifestation. En échange, le festival a contribué à l'économie du tissu associatif local en rétribuant à hauteur de 90 mille euros.

Les associations intéressées par le projet des Eurocks solidaires ont jusqu'en mars 2020 pour présenter leur candidature. Sur la vingtaine de dossiers déposés, un jury composé de membres des Eurockéennes et du partenaire Cora n'en retiendra que deux pour tenir une sandwicherie solidaire pendant le festival.

Pour tout renseignements vous pouvez vous rendre sur le site des Eurockéennes.