L'appel des Restos du Cœur : "Les bénéficiaires augmentent il nous faut 350 bénévoles en plus dans les Alpes-Maritimes"

Les Restos du Coeur viennent de démarrer la campagne hivernale. Une fois encore, ils vont aider les plus démunis. Le président des Restos dans les Alpes-Maritimes lance un appel aux bénévoles.

Joel Meynent est le président départemental des Restos du Coeur, il était notre invité à 7h50 ce mercredi. La 33ième campagne hivernale des Restos vient de démarrer.

"Les bénéficiaires vont augmenter avec les différentes mesures du gouvernement"

Hausse de la CSG, la protection sociale, baisse des APL, ces mesures pourraient augmenter "On s'attend vu les différentes réformes du gouvernement a un peu plus de précarité. On s'attend à 3% en plus cette année, ça pourrait aller jusqu'à 7 %. Nous avons besoin de locaux en plus sur les Alpes-Maritimes. Nos 16 centres ne nous suffisent pas. Nous en parlons avec le département et la ville de Nice, mais pour le moment il n'y a pas de solution concrète. Nous aurions besoin de 350 bénévoles en plus dans les Alpes-Maritimes "

L'an dernier les Restos ont distribué 1 176 000 repas à 18 000 bénéficiaires.