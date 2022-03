L'application corrézienne App'Ines poursuit son développement

En 2018, lors de sa création, l'application App'Ines ne s'adressait qu'aux kinésithérapeutes en recherche de remplaçants. Quatre ans après, App'Ines créé par le Corrèzien Adrien Bourzat n'en finit plus de grandir. "Aujourd'hui, on a énormément évolué puisqu'on s'adresse à d'autres populations de santé. On s'est diversifié aussi. On peut ainsi recruter des soignants mais aussi des assistants et également des stagiaires pour les étudiants..." Aujourd'hui, partout en France, cette application rassemble près de 20 000 utilisateurs.

App'Ines met en lien les maisons de santé en recherche de bras mais l'application s'occupe aussi de nombreuses tâches administratives inerrantes avec la signatures de contrat de travail. "C'est le point toujours compliqué pour les professionnels de santé", explique Adrien Bourzat. "Les praticiens n'ont pas forcément le temps ou même tout simplement la formation pour s'occuper de ces recrutements."

L'application s'attache aussi à valoriser le cabinet en y détaillant les spécialisations ou encore les méthodes de travail. "Notre application vient comme un outil et une aide puisqu'on a des équipes derrière qui permettent d'aider les cabinets à mieux se valoriser et ainsi de parler de l'écosystème autour du cabinet. Ils sont ainsi plus visibles auprès de notre communauté de candidats"

Vers les rétrocessions d'honoraires

Un moyen ainsi de lutter contre les déserts médicaux. L'application va ainsi présenter les différents avantages de vivre dans des coins reculés notamment en terme fiscal ou pour le cadre de vie. "On permet justement aux cabinets libéraux de valoriser leur marque employeur, leur environnement... et ainsi mettre en avant leurs atout face aux grandes métropoles."

Aujourd'hui, App'Inès entame une nouvelle levée de fonds pour poursuivre son développement. "On permet déjà aux professionnels de santé de signer électroniquement leur contrat avec l'aval de l'ordre des médecins. Nous souhaitons maintenant pouvoir aider les cabinets libéraux et les remplaçants à gérer leurs rétrocessions d'honoraires. Pour nous, aujourd'hui, l'objectif est d'étendre notre gamme de services et aussi de d'étendre à d'autres professionnels de santé qui en ont bien besoin."