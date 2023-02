L'application ligérienne "WaffApp" fête son deuxième anniversaire

France Bleu Saint-Étienne Loire - Vous proposez une application participative, sur le même système que l'application "Waze" pour la route, sauf que la votre permet de signaler de potentiels dangers sur nos sentiers de promenade, de randonnée... C'était, à la base, pour détecter les chiens errants, mais désormais plus seulement !

Jérôme Bruyas - Oui, il y a une vingtaine de signalements possibles grâce à l'application "Waffapp" : contre les chiens agressifs mais aussi pour les zones de chasse en cours ou pour mieux détecter le troupeaux de bêtes. Les waffappeurs et waffapeuses peuvent signaler tout ce qui a eu un incident sur leur promenade, tout ce qui a pu les empêcher d'avoir le moment de détente qu'ils étaient venus chercher.

Quel est le problème avec les troupeaux en montagne ?

Il faut notamment se méfier des chiens "patous" qui gardent les troupeaux. Ils font une cinquantaine de kilos et peuvent nous confondre avec des loups si on ne respecte par leur travail. Sachant qu'ils sont aussi friands de petits chiens : mieux vaut éviter le secteur si vous vous baladez avec vos enfants ou vos animaux de petite taille.

Et vous imaginez à terme indiquer aussi les battues des chasseurs. Comment est-ce que vous comptez faire ?

Pour l'instant, on est sur le mode collaboratif mais on envisage à terme d'aller chercher des open data, c'est à dire des bases de données gouvernementales ou officielles, pour aller chercher les battues qui sont déclarées par les chasseurs. C'est annoncé pour la prochaine saison de chasse 2023. Et on va faire la même chose pour les patous, c'est à dire aller chercher en avance les zones où seront les troupeaux avec des chiens de protection.

Après deux ans d'expérience, vous en êtes où ? Vous comptez 20 000 utilisateurs à peu près. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour faire tourner une application participative comme la vôtre ?

Ça marche déjà très bien. On a de très bons retours sur le principe et sur la réalité de l'application. On est en tout cas très bien noté sur les Stores ! C'est évidemment bien utilisé dans la Loire, essentiellement sur le Pilat et dans les monts du Forez, mais aussi sur l'arc alpin, sur l'Auvergne et les Pyrénées. Partout, en fait, où il y a des randonneurs et des coureurs de fond !