La meilleure application du monde est nantaise !

L'application Nebo de l'entreprise nantaise MyScript vient d'être élue meilleure appli du monde au CES, la grand messe des nouvelles technologies, à Las Vegas. Une très belle reconnaissance pour l'entreprise et pour la vingtaine de personnes qui ont élaboré l'appli.

Encore un succès pour une entreprise nantaise au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous mondial des nouvelles technologies. Après un nouvel award pour Guillaume Rolland et son réveil olfactif, c'est "Nebo", l'application de l'entreprise nantaise MyScript qui vient d'être élue meilleure application du monde.

Nebo's finished 1st in voting for the @MobileShowdown at #CES2017! Thanks for voting and now it's time for live presentation! Cheer loud! pic.twitter.com/n77uaW6dLE — MyScript® (@myscript) January 7, 2017

Leader mondial de la reconnaissance d'écriture manuscrite

Nebo , c'est une application de prise de notes. Vous écrivez sur votre tablette avec le stylet, vous faites des opérations mathématiques et même des croquis et l'application les retranscrit directement en traitement de texte, en caractères d'imprimerie, en suivant la mise en formes que vous avez choisie. Plus besoin de tout taper ensuite à l'ordinateur, une tâche toujours bien fastidieuse, "c'est en ça que Nebo est unique", explique Pierre Laporte, le vice-président de MyScript.

Un être humain a du mal à relire un texte ? Notre algorithme est capable de le comprendre - Nathalie Delbèque, responsable produit.

Mais pour pouvoir se passer de clavier, il faut que l'application soit capable de relire l'écriture manuscrite, comme le fait l’œil humain et même encore mieux assure Nathalie Delbèque, la responsable produit : "même quand un humain a du mal à lire un texte, notre algorithme est capable de le comprendre. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir que même des pattes de mouche de médecin peuvent être reconnues !"

Et ça, Nebo peut le faire dans 65 langues, dont il faut préserver les versions manuscrites, poursuit Nathalie Delbèque. C'est ça, la philosophie de MyScript. "Que cette connaissance humaine qu'on n'a pas envie de perdre soit maintenue dans le monde digital. On est vraiment à la frontière entre les deux".

"Nebo, meilleure application" en version manuscrite puis convertie en caractères d'imprimerie © Radio France - Marion Fersing

Une histoire nantaise

MyScript est née en 1998 dans les laboratoires de l'école Polytech de Nantes. Depuis, elle s'est énormément développée, elle est même devenue le leader mondial de la reconnaissance d'écriture manuscrite et de gestion d'encre numérique. Elle a aujourd'hui des bureaux aux États-Unis, au Japon et en Corée du sud. D'ailleurs, elle réalise 98% de son chiffre d'affaire à l'international. Elle compte 250 millions d'utilisateurs de ses produits dans le monde, notamment en Asie (Chine, Japon, Corée du Sud) où il est impossible d'avoir des claviers d'ordinateurs regroupant tous les caractères.

Sa réussite est donc 100% nantaise, une fierté pour le vice-président, Pierre Laporte : "On montre qu'on est capable de faire aussi bien que nos concurrents, et nos concurrents c'est Microsoft, Apple, Google... On n'a pas les même moyens, mais comme on dit, 'en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées'. On n'a pas autant de moyens que ces géants là, mais on sait gagner des prix". Et aussi puiser dans les talents nantais et en faire venir de l'étranger : "la région a un tissu universitaire de très haut niveau, donc pour nous, c'est l'opportunité de recruter sur Nantes. La région est aussi attractive, capable de capter des gens qui viennent du monde entier. On a 20 nationalités chez nous qui nous aident à travailler pour le monde entier."

Pierre Laporte, vice-président de MyScript © Radio France - Marion Fersing

L'application Nebo coûte entre 8 et 9 euros. Elle est encore gratuite pour quelques jours sur les plateformes de téléchargements Apple et Androïd.