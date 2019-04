L'application Uber débarque ce mercredi à Tours et cela ne fait pas que des heureux

Tours, France

Stationnés devant la gare de Tours, les chauffeurs de taxi ne sont pas étonnés de la nouvelle. Depuis le mois de décembre dernier, avant même le lancement officiel de l'application, certains ont croisé des chauffeurs Uber. "Voyez, moi j'ai installé l'application sur mon téléphone portable pour voir comment ils travaillent" lance Hugues, au volant de son taxi. Ce chauffeur a remarqué que deux ou trois véhicules Uber circulaient déjà depuis quelques mois à Tours. L'entreprise Uber France explique que c'était pour une "phase de construction", autrement dit pour permettre aux chauffeurs de développer leur clientèle.

Déjà des impacts sur la clientèle des taxis

Même si les chauffeurs de taxi tourangeaux s'étaient préparés à l'arrivée d'Uber, cela n'enlève rien à leur crainte. "Bien sûr que _cela me rend inquiet_" confie Hugues, qui est chauffeur de taxi à Tours depuis un an. Ce professionnel a assisté au lancement de l'application à Paris et redoute le même scénario dans la métropole de Tours. "Cela s'est très vite dégradé et déjà ici cela a commencé..."

Hugues, chauffeur de taxi tourangeau, préoccupé par l'arrivée de Uber © Radio France - Lauriane Havard

Depuis que l'application Uber est en phase de test à Tours, ce chauffeur de taxi tourangeau observe déjà des effets sur son activité. "Moi, je le vois déjà, _je commence à perdre quelques clients_. Si pour le moment les véhicules Uber ne sont pas nombreux, d'ici quelques années le phénomène aura peut-être explosé!".

Uber mise sur la clientèle estudiantine

En 2018, 50.000 personnes qui se trouvaient à Tours ont activé l'application mobile Uber pour essayer de commander une course. Parmi ces milliers de personnes, 22 % étaient des internationaux, 60% des personnes originaires d'autres villes en transit à Tours et 18% des résidents tourangeaux. Face à ces chiffres, "il y a un vrai potentiel" estime Rym Saker, la directrice de la communication d'Uber France.

Par ailleurs, l'entreprise est tout à fait consciente du dynamisme de la ville grâce à sa population étudiante. "On mise notamment sur ça! Par exemple à Rennes, une ville qui a un peu le même profil que Tours, en un an on a doublé nos chauffeurs et on a multiplié par cinq le nombre de courses réalisées par semaine! Grâce en partie aux étudiants qui réservent des trajets de nuit".