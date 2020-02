L'apprentissage, chemin le plus sûr vers l'emploi dans l'Indre

Département Indre, France

C'est la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat, et à cette occasion Didier Ferragut le directeur du CFA des métiers de CHâteauroux ous parle de la santé de cette filière dans l'Indre. "Aujourd'hui au CFA on est aux alentours de 600 apprentis, dans cinq filières : la production alimentaire, l'hôtellerie-restauration, l'automobile et la coiffure." Un bémol : une vraie difficulté aujourd'hui à attirer dans des secteurs en tension, notamment le service en restauration. Ce qui confirme en fait les difficultés que rencontrent aujourd'hui les employeurs au quotidien.

100.000 jeunes passent par l'apprentissage en France chaque année

L'apprentissage a l'avantage de permettre au jeune de toucher un petit salaire dès 14 ans, à 27% du SMIC, mais aussi et surtout de lui garantir ou presque un emploi à l'avenir, puisque selon les chiffres officiels 60 à 80 % d'entre eux trouvent un travail dans les six mois à la sortie de leur formation.