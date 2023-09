L'apprentissage en danger alerte la chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne

Couper le robinet alors qu'Emmanuel Macron veut atteindre le million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat, ça n'a franchement aucun sens. Sans moyens financiers, pas de formations possibles, "c'est contraire à toute l'énergie dépensée par la chambre et par les professionnels qui accueillent les jeunes" se désolent les responsables de l'URMA en Mayenne, le centre de formation de chambre des métiers et de l'artisanat.

Le coût annuel d'un apprenti est estimé à 7.000 euros

Dans le département, et dans beaucoup d'autres d'ailleurs, ce sont 15 CAP qui sont menacés. Les filières les plus impactées par les mesures d'économie envisagées sont les filières alimentaires (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie), celles de services (coiffure, esthétique) ainsi que les secteurs auto et bâtiment.

Rien n'est acté, et il y a un fort lobbying pour faire reculer le gouvernement. A cette inquiétude s'en ajoute une autre pour les entreprises artisanales, un des poumons économiques de la Mayenne : la situation du moment qui n'est guère réjouissante, avec peu de candidats sur les postes à pourvoir, des carnets de commandes plutôt maigres et le manque d'investissements en raison de l'inflation et des prix de plus en plus élevés des matières premières.