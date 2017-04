L'apprentissage pour les jeunes, remède miracle contre le chômage ?

Comment lutter contre le chômage ? Peut-être en s'attaquant à celui des jeunes, en développant l'apprentissage qui porte ses fruits aussi bien dans les filières manuelles qu'en école de commerce. Rencontre avec deux apprentis : l'un est apprenti chocolatier, l'autre est apprentie communicante.

L'emploi reste l'un des thèmes de campagne majeurs de cette présidentielle 2017. Quelles solutions pourraient être envisagées pour faire baisser le chômage, notamment chez les moins de 25 ans ? Avec 24% de taux de chômage en 2016 pour cette catégorie, la France se situe dans la moyenne haute des pays européens.

Souvent, les jeunes peinent à décrocher un premier CDI, car on leur reproche de manquer d'expérience. De plus en plus, étudiants et entreprises se tournent vers l'apprentissage : les apprentis se familiarisent avec le monde du travail et décrochent plus facilement un job. Alors, l'apprentissage, la solution ?

Un apprenti artisan décroche un CDI

Au 1er mars 2017, l'Alsace compte 4.962 apprentis formés aux métiers de l'artisanat. La chocolaterie Henner frères à Strasbourg compte embaucher son apprenti en septembre 2017. Pour son fondateur Thomas Henner, l'apprentissage permet de recruter dans de bonnes conditions et commence à se développer de plus en plus, mais en 1999, quand lui-même a commencé son apprentissage, il était vu comme un original :

C'était très rare et pas super réputé ! Il fallait faire des études, la fac... Mais aujourd'hui, ça m'a permis de fonder une entreprise avec mon frère et de donner du travail à d'autres.

L'apprenti pâtissier-chocolatier de Thomas Henner se nomme Régis Matzinger. Sa blouse est maculée de tâches de chocolat, il faut dire qu'à 70 heures par semaine pour un peu plus que le SMIC chaque mois, le jeune apprenti ne chôme pas. Il l'assure, il a appris plus vite en entreprise qu'à l'école :

Ce que j'aime, c'est quand je travaille avec Benoît ou Thomas, qu'ils me font part de leurs façons de faire 'ça, je le fais comme ça parce qu'on m'a appris comme ça et ça fonctionne très bien'. C'est très différent de ce qu'on nous dit à l'école et ça prouve que la chocolaterie n'est pas une science exacte, qu'il y a plusieurs façons de faire pour arriver à un même résultat.

Triplement primé par le "Michelin" du chocolat ✌🏼️🏆 A post shared by Henner Frères (@hennerfreres) on Nov 4, 2016 at 9:47am PDT

Le point faible global des formations françaises actuellement, c'est le manque de pratique, déplore Thomas Henner :

Ce n'est pas en classe qu'on apprend l'art du chocolat mais les mains dans le cambouis. C'est bien d'avoir un apprenti avec soi, c'est un plaisir de transmettre et ce qui nous a plu chez Régis, c'est sa motivation : il était en reconversion et n'était pas là pour le fun mais parce qu'il est passionné.

Pour les petites entreprises qui se lancent, embaucher est un pari risqué. Passer par la case apprentissage permet d'éviter les erreurs de casting, l'apprenti coûte moins cher qu'un salarié et l'entreprise touche environ 1.000 euros d'aides par an de la part de la région.

"En école de commerce, on nous pousse à multiplier les expériences"

Déborah Jeanpetit, en école de commerce à l'EM Strasbourg et apprentie au service communication d'ÉS, fournisseur d'énergies strasbourgeois, n'a que 23 ans, mais elle a déjà un bagout impressionnant, une qualité développée pendant son apprentissage et qu'elle n'aurait pas autant sollicitée à l'école.

L'apprentissage compte de nombreux avantages à ses yeux : l'expérience précieuse pour le CV et le salaire qui permet de gagner en autonomie vis-à-vis des parents. Déborah Jeanpetit se revendique militante pro-apprentissage :

La voie royale, ce n'est plus les classe prépa. Et puis l'apprentissage, ça permet de se constituer un réseau, bien utile pour postuler aux meilleures offres quand on n'a pas de piston à la base. L'une de mes anciennes collègues vient de m'appeler pour me proposer de me recommander à l'un de ses amis : c'est comme ça que ça marche, pas par piston, mais par recommandation via un réseau qu'on a soi-même conquis.

Déborah Jeanpetit est malheureusement trop diplômée, Bac + 5, pour être embauchée à l'issue de son apprentissage chez ÉS, mais pas de problème, elle s'est fixée un challenge : signer un CDI en Alsace avant le 31 août.