L'approvisionnement en huile de tournesol perturbé par la guerre en Ukraine

Les deux tiers des importations françaises en tournesol viennent d'Ukraine. C'est ce qu'indique l'ONG Foodwatch. Alors depuis le début de conflit, avec des stocks bloqués dans le pays, difficile pour les grandes surfaces de s'approvisionner en huile de tournesol et la pénurie commence à se voir en magasin.

Dans l'Intermarché de Tourlaville à Cherbourg-en-Cotentin, il y a un trou au rayon huile de tournesol. D'un côté, les bouteilles d'huile d'olive, de l'autre, celles de vinaigre et entre les deux un écriteau : "Chers clientes, chers clients, dans un contexte d'approvisionnement tendu, nous connaissons actuellement des difficultés de livraison sur l'huile de tournesol. Nous vous remercions de limiter vos achats à 3 bouteilles par passage en caisse, afin de satisfaire l'ensemble de nos clients."

Malgré le rationnement mis en place par l'enseigne, le rayon est vide. Pas une bouteille d'huile de tournesol. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Compliqué cependant de "satisfaire" les clients car malgré le rationnement mis en place par la direction du magasin, le rayon est vide. Et ce n'est pas la seule enseigne concernée. "Chez Leclerc, il n'y en a pas énormément, Lidl non plus," a constaté Marjolaine, venue faire ses courses, "c'est compliqué, j'ai fait trois magasins mais toujours pas." Si cette cliente se reporte sur l'huile d'olive, ce n'est pas toujours possible. Geneviève fait régulièrement de la friture, elle a aussi fait plusieurs magasins pour acheter de l'huile de tournesol mais en a finalement trouvé : "Il restait trois bouteille de bio, j'en ai pris mais bon, ce n'est pas au même prix." Face à la pénurie, cette retraitée préfère aussi faire un peu de réserves, "je ne fait pas de ravitaillement de pâtes et tout ça," explique cette cliente, "mais je sais que l'huile j'en utilise beaucoup pour les frites, les salades..."

Même lorsque les rayons sont pleins, il reste un obstacle : le prix. En quelques mois, le prix de l'huile de tournesol a bondi de 25 à 30%.

Changements d'ingrédients, attention à l'étiquetage alerte l'UFC-Que Choisir

Côté industriels, il faut là aussi s'adapter. Certains ont donc choisi de remplacer l'huile de tournesol par une autre huile ou matière grasse dans les produits transformés qu'ils commercialisent. Cela implique donc de changer la liste des ingrédients au dos des aliments, or l'étiquetage n'est pas toujours à jour constate l'association de consommateurs, UFC-Que Choisir. "Si le produit change dans le contenu, le consommateur doit être informé," affirme le président de l'association dans la Manche, Jacky Hébert, "on met une autre étiquette par dessus pour informer que c'est un autre produit à la place et on affronte les réactions du public." Pour l'association, c'est une question de loyauté de l'information sur le produit mais aussi de santé. "Le consommateur peut très bien être allergique au nouveau produit qu'on lui substitut," alerte Jacky Hébert.

L'UFC-Que Choisir demande donc à ce que tous les industriels appliquent la loi sans délais sur l'étiquetage des produits.