Fort-Mahon : l'Aquaclub de Belle Dune ne rouvrira pas avant septembre 2022

C'est une déception qui se profile pour les habitants et les vacanciers du secteur de Fort-Mahon-Plage, sur la côte picarde : l'Aquaclub de Belle Dune ne rouvrira pour la saison estivale 2022. La réouverture, qui était prévue en ce mois de juin, est repoussée "après la saison estivale, on espère", indique à France Bleu Picardie Stéphane Haussoulier, le président du Conseil départemental de la Somme.

Problèmes d'approvisionnement et de livraison des travaux

Un retard d'au moins trois mois sur le calendrier initial, dû à des problèmes logistiques sur le chantier, détaille Stéphane Haussoulier : "On cumule plusieurs choses : parfois les défaillances de certaines entreprises, des retards de livraison de matériaux. On a notamment eu un problème de stock sur le carrelage. Nous en sommes aux finitions, mais les travaux ne sont pas assez aboutis pour permettre une ouverture", regrette le président du conseil départemental. Le coup est d'autant plus dur que l'Aqua Club de Belle Dune espérait avoir les retombées de la fermeture définitive en 2021 de l'Aqualud au Touquet, sur la côte d'Opale.

"On attend pour la bonne cause"

Le complexe aquatique avait fermé ses portes à la fin de l'été 2020 pour rénovation, après environ 40 ans d'activité. Le coût du chantier est estimé à presque 15 millions d'euros : "L'Aquaclub est en vacances forcées, alors on a hâte de le voir rouvrir. Avec toutes les technologies qui sont prévues, des vestiaires dernier cri, une piscine à vagues, on attend pour la bonne cause", conclut Stéphane Haussoulier.

Pour l'instant, les recrutements de personnels du futur complexe aquatique sont suspendus d'après le président du conseil départemental.