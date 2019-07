L'Armagnac fait sa promo dans le ciel

L'Armagnac s'envole sur Air France. Depuis le 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année, un clip faisant la promotion du spiritueux gascon est visible sur les vols longs courriers au départ et à l'arrivée des grands aéroports français.

Eauze, France

Des images d'Auch et de son escalier monumental, de Condom et sa sculpture des Trois mousquetaires et d'Artagnan, la Villa gallo-romaine de Séviac, l'Abbaye Cistercienne de Flaran, mais aussi des images d'Eauze, de Barbotan-les-Thermes, de la Romieu, de Labastide-d'Armagnac et des vues aériennes des vignes, d'alambics ou encore de caves. Voilà ce que peuvent désormais voir les passagers de vols longs courriers Air France au départ et à l'arrivée des aéroports français.

La compagnie aérienne propose une série "World on Board" (le monde à bord) consacrée au made in France et aux atouts du territoire. Depuis le 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année, c'est au tour de l'Armagnac de faire sa pub, dans un clip vidéo d'un peu plus de trois minutes.

Aujourd'hui l'Armagnac s'exporte principalement dans cinq pays : la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Italie. Avec cette vidéo, le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac, organe de pilotage et de promotion de la filière Armagnac, espère toucher un public plus large, celui qui s'installe pour un vol de plusieurs heures. Objectif : aller chercher de nouveaux clients.

La vidéo est diffusée sur les lignes de 185 destinations, dans 83 pays. Huit millions de vues sont estimées selon Air France. Mont de l'opération : 30.000 euros dont une grande partie a été financée par la Région Occitanie et l'Europe.

Le Bureau Interprofessionnel de l'Armagnac recense 870 détenteurs de stocks d'Armagnac entre les Landes et le Gers, et 156 maisons actives en Gascogne. La filière Armagnac pèse environ 40 millions d'euros de