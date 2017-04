L'armée aide les militaires des Pyrénées-Orientales à se reconvertir

La délégation militaire des Pyrénées-Orientales signe des conventions avec des partenaires économiques pour favoriser la reconversion de ses troupes. Explications.

Aider les militaires qui souhaitent se reconvertir et à trouver un travail, c'est l'objectif de la délégation militaire des Pyrénées-Orientales. Elle vient de signer une convention avec "Cobaty", la fédération internationale de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement.

L'armée a signé une convention avec Cobaty. © Radio France - Charlotte Coutard

Mettre en relation les entreprises et les futurs retraités

L'idée de ce partenariat, c'est de faciliter l'embauche des retraités de l'armée de 20 à 45 ans. Les entreprises expliquent quel profil elles recherchent, et l'armée leur propose des candidats qui correspondent. C'est la deuxième convention du genre signée avec un partenaire économique. Une première convention a déjà été signée il y a deux ans avec l'UPE 66, l'Union Pour l'Entreprise, pour mettre en relation des chefs d'entreprises du département et des militaires sur le départ.

"On leur apprend à sortir du cocon, et voler de leur propres ailes dans le monde civil".

Ces conventions permettent d'accompagner les militaires dans leur reconversion, car ce changement de vie radical peut être douloureux. "Un jeune qu'on a recruté, il a été aidé, accompagné tout au long de sa carrière, tant dans l'instruction que dans la formation des métiers et l'emploi, et le jour où il quitte l'institution, il est confronté à la réalité économique : il n'y a pas de travail pour tout le monde", explique Christophe Correa, délégué militaire départemental des Pyrénées-Orientales. "De part ses compétences et le métier qu'il a appris, il doit être capable de le transposer, le plus vite possible dans le civil. Il était dans un cocon, et aujourd'hui on lui apprend à sortir de ce cocon, et voler de ses propres ailes dans le monde civil. Quitter l'institution sans connaître ce choc culturel, et lui permettre de s'adapter au plus vite aux réalités de la vie économique, et aux réalités du travail dans une entreprise".

Un profil recherché par les chefs d'entreprises

Pour les chefs d'entreprises, engager un militaire, c'est rassurant, c'est un "gage de qualité". "Quand on examine des CV, c'est un élément dont on tient compte. Les valeurs militaires sont des valeurs de discipline, d'engagement, d'intégrité, qui sont des valeurs nécessaires dans l'entreprise également", selon Marc Bousquet, le trésorier fédéral adjoint de Cobaty, et directeur d'une société de contrôle technique à Perpignan.

"Les militaires sont disponibles et dévoués".

"Les militaires ont l'avantage d'avoir cette culture du sérieux, de rigueur, on ne rencontre pas de problèmes d'absentéisme, ils sont disponibles et dévoués", ajoute Patrick Nganga-Tsila, le patron de l'entreprise France Sécurité, basée à Rivesaltes, spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et la sécurité privée. Il a ainsi recruté dernièrement deux anciens militaires.

Et notamment Serge Berlioz, 52 ans, dont 35 ans de bons et loyaux services à l'armée dans les ressources humaines. Avant d'être embauché ici, il avait envoyé plus de 400 CV, "dans le département, sur Lyon, à Toulouse. J'ai eu la chance qu'il puisse y avoir cet accord entre l'armée et l'UPE, sinon je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, je n'en sais rien". Comme lui, en deux ans, une centaine de militaires du département ont été accompagnés dans leur reconversion, environ 70 ont retrouvé un travail.