L'Armée de l'Air recrute à Cognac

C'est la première fois que la Base aérienne 709 de Cognac-Chateaubernard organise un 'job-dating" dans le centre-ville de Cognac. Ce mercredi, de 14 heures à 18h30, sur le parking du Collège Claude-Boucher, boulevard des Borderies, dans le quartier de Crouin, la Base aérienne présente ses nombreux métiers. Des militaires, du technicien à l'officier seront présents pour inciter les personnes intéressées à rejoindre les effectifs de la base. Tous les métiers de la base ont besoin de, recruter, plus particulièrement des jeunes de 18 à 30 ans. Sur place, on pourra aussi découvrir le cockpit d'un avion de chasse, et la maquette d'un drone Reaper. Cinquante métiers, de l'école de chasse à la restauration, en passant par les relations humaines ou les systèmes d'information, seront représentés.

