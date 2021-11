L'Armée française nie avoir retiré un marché à un fabricant du Tarn au profit de la Chine

Dans notre article du 3 novembre, nous expliquons que l'entreprise Regain basée à Labruguière, près de Castres, a récemment perdu l'un de ses contrats avec l'Armée française, concernant des pulls. L'article a fait réagir le ministère, qui souhaite apporter une rectification.

Un candidat en campagne

Regain a bel et bien perdu un contrat en septembre 2020, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pour cela que le patron de Regain recevait ce jeudi 4 novembre le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg, chantre du "Made in France" dont l'entourage justifie dans une invitation-presse le choix de cette venue par le symbole d'une commande publique partie vers la Chine. Sur place, comme en atteste ce tweet, l'ancien ministre évoque plus vaguement un "producteur étranger".

Le marché des pulls à deux entreprises françaises

Le patron de Regain, Laurent Brunas, que nous interrogeons la veille de cette venue sur le sujet, nous confirme la perte de ce contrat. L'entretien tourne autour de ce marché perdu, de la concurrence chinoise et étrangère face à laquelle l'entrepreneur avoue ne rien pouvoir faire, mais aussi des autres contrats maintenus de Regain avec l'Armée sur des produits innovants et à forte valeur ajoutée. Mercredi après-midi, nous tentons de joindre le ministère des Armées, en vain.

Ce jeudi, le porte-parole du ministère a nié fermement les allégations d'Arnaud Montebourg. Hervé Grandjean, porte-parole des Armées précise que le contrat en question est allé à deux entreprises françaises, Saint-James (Manche) et Léo Minor (Gard), dont la confection est réalisée en France, au Maroc et en Tunisie. "78% de nos fournisseurs pour l'habillement sont français, et la moitié sont des PME et des TPE", justifie le porte-parole. L'entreprise tarnaise Regain a par ailleurs bénéficié au titre de mesures de relance, d'un contrat de 500.000 euros pour la fourniture de 15.000 chandails.

Recontacté ce jeudi midi, l'entrepreneur de Labruguière assure n'avoir jamais dit ni su que la Chine avait été préférée à son outil. Arnaud Montebourg venait de visiter son atelier.