L'arnaque à l'abonnement caché

Les fausses bonnes affaires fleurissent sur internet

Il en est une qui est de plus en plus fréquente. Au point que le Centre européen des consommateurs a jugé bon de tirer la sonnette d'alarme pour mettre les consommateurs en garde. Voilà le principe utilisé par les escrocs : sur un site internet on vous propose une très bonne affaire comme par exemple l'achat d'un smartphone pour un euro, ou un produit cosmétique gratuit, auxquels il faut juste ajouter quelques euros pour les frais de livraison. On a aussi vu des offres portant sur des machines à café expresso ou des drones, ou encore des chaussures en cuir à 10 euros, la liste est longue. L'offre peut aussi être présentée comme un concours ou un jeu. La répression des fraudes a aussi repéré des sites internet qui proposent de grosses réductions sur des vêtements ou des chaussures. On vous demande de devenir membre d'un club baptisé VIP pour en bénéficier. On trouve ce genre de propositions sur les réseaux sociaux ou via des publicités sur internet.

Où est le problème ?

Eh bien il s'agit en fait juste d'un appât. Et en fait vous vous retrouvez avoir signé pour un abonnement pour être livré tous les mois du produit qui faisait l'objet d'un cadeau. Un abonnement qui peut durer jusqu'à un an et vous devez payer tous les mois. D'ailleurs la somme en question qui en général est de l'ordre de 80 ou 90 euros par mois mais parfois plus, est prélevée directement sur votre compte. C'est ce qu'on appelle un abonnement caché. Un abonnement dont les détails ne figuraient bien sûr pas sur la page du site vous permettant de commander votre produit gratuit...

Comment éviter ce piège ?

Première chose il faut se méfier des offres trop alléchantes pour être honnêtes. Avant d'acheter ou de cliquer pour accepter une offre, il faut lire les conditions générales de vente ou CGV. Là le fait que vous signiez pour un abonnement est forcément écrit. Et idéalement vérifiez aussi l'adresse du site. S'il est situé hors de France, méfiance : il sera difficile à joindre en cas de problème. Si vous êtes déjà piégés, le centre européen conseille de renvoyer les produits dans le délai légal de 14 jours et de faire opposition aux paiements. Dans certains cas, la banque peut rembourser directement. Et puis il faut aussi signaler l'affaire à la répression des fraudes.

Dominique Esway