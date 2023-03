L'arrachage sanitaire des vignes devrait démarrer en octobre en Gironde

C'était une annonce très attendue de la part de la filière viticole en crise, en Gironde : l'État et le Conseil interprofessionnel de Bordeaux ont annoncé le 1er mars dernier, le déblocage de 57 millions d'euros destinés à un arrachage sanitaire des vignes en friche ou de vignes sur le point d'être abandonnées, dans le Bordelais. On en sait désormais plus sur le calendrier de cet arrachage. Il devrait débuter en octobre 2023.

Cette date a été précisée ce mercredi 15 mars, à l'issue d'une réunion de la cellule opérationnelle viticulture, à la préfecture de la Gironde. Les premiers versements d'indemnisation des viticulteurs devraient, eux, intervenir au début de l'année 2024. Les services de l'État précisent, dans un communiqué, qu'une "task force se réunira dès mardi prochain au niveau régional. Elle pourra étudier notamment les aménagements possibles de ce calendrier."

6 000 euros d'indemnisation par hectare arraché

La rencontre d'hier a également permis de détailler les annonces réalisées au début du mois. La préfecture souligne que "l’État mobilise dans l’immédiat à hauteur de 30 millions d'euros. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) prévoit une enveloppe de 19 millions d'euros. Chaque hectare arraché pourra bénéficier de 6 000 euros." L'enveloppe mise sur la table devrait permettre l'arrachage de 9 500 hectares du vignoble bordelais frappé notamment par la surproduction, la baisse de la consommation de vin, les conséquences de la crise COVID et l'effondrement des marchés américains et asiatiques.

Enfin, la cellule d’accompagnement des agriculteurs en difficulté a été présentée. Elle doit permettre d'orienter les viticulteurs "vers les meilleurs dispositifs d’accompagnement en fonction des situations de chacun". Elle est joignable au 0 800 620 069.