L'arrêt de l'usine d'incinération de l'Eurométropole va coûter 180 millions d'euros

Une grosse facture pour les déchets de l'Eurométropole : 180 millions d'euros à cause des travaux dans l'usine d'incinération de Rohrschollen, cela comprend les travaux mais aussi le déplacement des déchets vers d'autres centres de tri.

Depuis six mois, les déchets des habitants de l'Eurométropole ne sont plus incinérés à Strasbourg. Ils sont expédiés vers une vingtaine d'autres sites comme Sausheim, Chartres ou encore Nancy. Des transferts très coûteux mais nécessaires car l'usine d'incinération du Rohrschollen est en travaux, elle doit être désamiantée.

Le coût total de ce chantier est évalué à 180 millions d'euros, dont près de 25 millions d'euros de travaux pour le désamiantage. Le reste pour le transfert des déchets mais aussi pour payer les employés de Sénerval, dédommager les entreprises du Port autonome qui se chauffaient grâce à l'usine d'incinération.

Une expertise demandée au Ministère de l'économie et des finances

Pour traiter ce dossier et expertiser les factures, les élus de l'Eurométropole se sont tournés vers le Ministère de l'économie et des finances. Ils ont sollicité sa "Mission d'expertise économique et financière" pour avoir des conseils juridiques et des préconisations financières. Cette mission présente son rapport ce mardi après-midi. Un point d'étape est également prévu ce vendredi pendant la réunion du Conseil de l'Eurométropole. La réunion peut être suivie en direct sur le site du la Ville de Strasbourg ce vendredi.

Pour Fabielle Keller, conseillère municipale Les Républicains, il faut réduire la facture : "180 millions d'euros c'est trois médiathèques Malraux, c'est trois centres Pompidou à Metz." Selon l'ancienne maire de Strasbourg : "Sur cette somme, 20% seulement concernent le désamiantage proprement dit".

Repenser l'évolution de l'usine

Selon Jeanne Barseghian, élue communautaire EELV, en charge des déchets, si les habitants de l'Eurométropole trient mieux, la collectivité fera des économies : "Aujourd'hui, on sait qu'il y a des coûts qu'on ne pourra pas réduire comme les travaux de désamiantage". Mais pour l'élue Europe écologie les Verts, "il y a des coûts sur lesquels on a des marges de manœuvres". Jeanne Barseghian estime que "la part de l'incinération va se réduire" et qu'il faut repenser "l'évolution de cet équipement".