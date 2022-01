L'arrêt des réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux encore prolongé !

EDF l'a communiqué ce vendredi : l'indisponibilité des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) sera beaucoup plus longue que prévue : la tranche numéro 1 restera arrêtée au moins jusqu'au 31 août, la tranche numéro 2 jusqu'au 31 décembre.

La découverte de nouveaux cas de corrosion sur d'autres centrales du parc français (à Chooz dans les Ardennes et dernièrement à Penly en Normandie) a conduit EDF à prendre des mesures encore plus fortes concernant Civaux.

Situation inédite et qui tombe très mal

Alors que dans un premier temps, le délai de réparation et de changement des pièces avait été évalué à seulement quelques mois, il s'avère que l'électricien va devoir réaliser des contrôles beaucoup plus poussés et sans doute envisager de nouvelles solutions techniques afin d'éviter que cette corrosion ne se reproduise.

Cela veut dire plus d'une année blanche en perspective sans produire de courant pour Civaux. Une situation inédite et qui tombe très mal pour EDF. A l'heure où les prix de l'électricité sont en hausse, le groupe va devoir se priver de cinq réacteurs sur 56, soit 12% de la capacité nucléaire nationale. Pour faire face, la capacité de production des deux dernières centrales à charbon du pays a été récemment augmentée jusqu'au 28 février.