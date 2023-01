L'arrêté "anti-Airbnb" de l'agglomération de La Rochelle suspendu

L'UNPI 17, l'Union nationale des propriétaires immobiliers de Charente Maritime, "se réjouit" : l'arrêté "anti-Airbnb" de l'agglomération rochelaise a été suspendu en référé par le tribunal administratif. Pour elle, la mairie de la Rochelle va trop loin dans ses actions contre les locations saisonnières.

Des règles contestées

Afin de limiter l'expansion des logements meublés de courte durée, l'agglomération de La Rochelle veut durcir les règles : interdiction de louer des logements de moins de 35 mètres carrés, réservés plutôt aux locations étudiantes à l'année et aux jeunes actifs. Impossible également de posséder plus de deux biens en location courte durée. Des décisions que l'UNPI 17 conteste.

"Ce qui me semble le plus fondamental, c'est de revenir sur cette mesure qui consiste à interdire par principe et de façon absolue la location des biens d'une surface inférieure à 35 mètres carrés. C'est complètement arbitraire", explique l'avocat de l'UNPI, Victor Steinberg.

Et ils ont pour l'instant eu gain de cause avec la suspension de l'arrêté par le tribunal administratif. Cependant, cela ne veut pas dire que l'arrêté sera supprimé à terme. Pour cela, il faudra attendre le jugement prévu en fin d'année, qui traitera sur le fond du dossier.

"On va continuer"

L'agglomération de La Rochelle reste cependant confiante : "Ce n'est pas parce que ce règlement est actuellement suspendu qu'il sera supprimé. Il y a eu une affaire similaire à Bayonne, et finalement, l'arrêté est aujourd'hui appliqué dans la ville", espère Marie Nédellec, l'élue porteuse du projet.

Pour elle, il est important de continuer : "Pour nous il y a une urgence à agir pour réguler les meublés de tourisme sur La Rochelle. Il y a une réelle pénurie de logements. On trouvera des solutions parce que la situation est devenue urgente."