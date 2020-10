L'arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel concerne 55 communes des Alpes-Maritimes

L'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour 55 communes des Alpes-Maritimes. Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue et les inondations par choc mécanique des vagues.

Les personnes concernées ont jusqu'à dix jours après la parution de l'arrêté pour déclarer le sinistre à leur assureur.

Inondations et coulées de boue du 2 octobre 2020 au 3 octobre 2020 :

Communes d'Ascros (2), Bairols (1), Beaulieu-sur-Mer (2), Belvédère (1), Bollène-Vésubie (La) (1), Bonson, Breil-sur-Roya (1), Broc (Le), Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail (2), Clans (1), Colomars, Cuébris (2), Duranus (1), Èze (2), Fontan (1), Gattières, Gilette, Ilonse (1), Isola, Lantosque (1), Levens, Malaussène (1), Marie (1), Massoins (1), Nice, Pierrefeu (2), Revest-les-Roches (1), Rimplas (1), Roquebillière, Roquestéron (2), Roquette-sur-Var (La), Roubion (1), Roure (1), Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat (2), Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saorge, Sospel (1), Toudon (3), Tour (La) (1), Tourette-du-Château (1), Tournefort (2), Utelle, Valdeblore, Venanson (1), Villars-sur-Var (1), Villefranche-sur-Mer (3), Brigue (La), Tende (2).

Inondations par choc mécanique des vagues du 2 octobre 2020 au 3 octobre 2020 :

Communes de Beaulieu-sur-Mer (2), Cagnes-sur-Mer (2), Cap-d'Ail (4), Èze (2), Nice (1), Saint-Jean-Cap-Ferrat (1), Saint-Laurent-du-Var (3), Villefranche-sur-Mer (2).

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre "les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises."

Il faut comprendre que la loi oblige les assureurs à mettre dans tous les contrats qui couvrent des bâtiments, une garantie catastrophes naturelles. Elle est encadrée par la loi, mais ne fonctionne qu'à partir du moment où le bien assuré se trouve dans une commune qui a été déclarée en état de catastrophe naturelle par le gouvernement.

Comment se passe le processus d'indemnisation ?

Cela permet d'abord aux sinistrés de se déclarer auprès de son assureur en disant : "j'ai un sinistre, j'ai eu des dommages". Cela permet de déclarer un état de ces pertes en le faisant par écrit, par téléphone ou par mail. Des photos peuvent être envoyées. Enfin, une première estimation peut être faite. En général, l'assureur va ensuite envoyer un expert dans les délais les plus rapides. Il fait un rapport d'expertise à l'assureur. Et c'est sur cette base que l'assureur indemnise.

Emmanuel Macron demande aux assureurs de faire le plus vite et le plus simple possible. Mais un certain nombre de communes qui ont été dévastées par ce terrible déluge sont parfois inaccessibles. Et par conséquent, les assurés peuvent avoir des difficultés pour contacter leur assureur parce qu'il n'y a pas de réseau.

Est-ce qu'on peut contester le montant proposé par l'assureur ? L'assureur fait une proposition. L'assuré peut éventuellement faire appel à une contre-expertise, c'est-à-dire estimer que la proposition est insuffisante. On peut même faire appel à un troisième expert si jamais il y a un désaccord pour finir par trouver le montant.

L'arrêté du journal officiel