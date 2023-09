L'arrivée d'Intermarché, à la place de Casino, attendue comme le Messie au centre commercial La Riche Soleil

Les rayons se vident petit à petit au Géant Casino de La Riche. Depuis ce vendredi 29 septembre, l'hypermarché entame sa mue, pour devenir un Intermarché. Il fait en effet partie des 119 enseignes du groupe cédées aux Mousquetaires pour éponger une dette abyssale de 9 milliards d'euros.

Une nouvelle page s'ouvre, donc, pour le magasin de la métropole de Tours. Et elle, l'espoir de lendemains meilleurs pour la galerie marchande La Riche Soleil, créée en 2002, de plus en plus à l'agonie*. Son immense parking, vide pour moitié la plupart du temps, en est le parfait reflet. Et que dire à l'intérieur ? "Ça me désole de voir cette galerie comme ça", souffle Jacqueline, une cliente. De part et d'autre des allées, le nombre de rideaux baissés donnent l'impression d'une galerie fantôme. "Au départ, il y avait un petit restaurant, il y avait un petit café. On y venait avec mon mari. Mais maintenant... Quand je vois le salon de coiffure et les quatre salariés qui sont à attendre le client, je me dis : Combien de temps va-t-il durer lui aussi ? Parce que payer les gens à peigner la girafe, comme on dit chez moi, ça ne le fait pas."

Près de quatre boutiques sur cinq est fermées dans la galerie marchande. © Radio France - Adrien Bossard

Des prix trop élevés chez Casino

Sur les 45 boutiques, seules sept sont ouvertes. Micromania ayant rendu les armes, mi-septembre, notamment à cause du peu de fréquentation. Pour Arthur, tout part des prix pratiqués par le Géant Casino. "Le truc, c'est que Casino, c'est très cher. Alors c'est vrai que ça n'incite pas à venir. Nous, on vient juste pour les promos. Il n'y aurait pas eu la même politique, peut être que ça aurait marché."

L'arrivée d'Intermarché peut elle changer la donne ? Céline Amaury y croit. Elle est la patronne des deux magasins Armand Thierry de la La Riche Soleil, l'une des rares enseignes à résister. "Ça ne peut pas être pire que le Géant Casino. Intermarché pratique des prix plus concurrentiels. Et puis, avec tous les projets qui sont en pourparlers, les gens vont revenir. Après, c'est à Intermarché de taper fort tout de suite."

"Il fallait passer à autre chose, de toute façon"

Même son de cloche du côté des 80 salariés de l'hypermarché, pour qui l'optimisme est de mise. "Il fallait passer à autre chose, de toute façon, estime Fabrice Oré, délégué CGT au comité social et économique de Casino. Le bateau coulait depuis un moment et, pour les salariés, ce n'était pas très motivant de travailler dans un magasin moribond où il n'y a pas de vie. Intermarché va proposer un politique tarifaire plus basse. Et si on ramène du flux, je pense qu'on va ramener de la vie dans ce centre commercial qui mérite d'avoir toutes ses chances."

Selon nos informations, l'installation d'un Brico Dépôt est dans les tuyaux. C'est actuellement en discussions. Les magasins de bricolage sont d'ordinaire des locomotives. Il n'y a qu'à voir le monde à la Petite Madeleine de Chambray-lès-Tours avec le Leroy Merlin à proximité. Alors qu'à l'inverse La Riche Soleil a beaucoup pâti de l'absence d'un tel mastodonte. Weldom, un temps annoncé au début des années 2000, ne s'est finalement pas implanté.

*Pendant les 15 jours de fermeture du Géant Casino, prochainement Intermarché, la galerie commerciale, elle, reste ouverte.