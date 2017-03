L’arrivée du gaz naturel en Corse annoncée en 2023

L'arrivée du gaz en Corse se précise. Devant le conseil de l'énergie, de l’air et du climat, un représentant de Ségolène Royal a confirmé le lancement de la consultation en 2018.

Deux jours seulement après l'annonce de Ségolène Royal concernant l'arrivée du gaz naturel en Corse, le directeur général adjoint de l’énergie représentant la ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, a apporté des précisions sur le calendrier devant le conseil de l’énergie, de l'air et du climat réuni, jeudi 16 mars à l’hôtel de région.

Lancement de la consultation pour l'installation du gaz en #Corse par @RoyalSegolene. Une nouvelle ère énergétique débute ! — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) March 14, 2017

Mario Pain a ainsi indiqué être « _venu annoncer le calendrier des prochaines opérations. Nous avons le lancement du dialogue concurrentiel et nous espérons pouvoir sélectionner des candidats pour l’appel d’offre définitif entre octobre et décembre prochain, et donc choisir celui qui aura à construire l’infrastructure dans le premier semestre 2018. Et là on pourra commencer les véritables travaux et la véritable demande des différentes autorisations pour permettre l’arrivée du gaz en Corse en 2023».

Le schéma de la barge et du gazoduc préféré

Plusieurs études ont été menées pour réaliser ce dossier majeur. L'une des solutions avancées est celle de l'installation d'une barge au large de Lucciana, et de la réalisation d'un gazoduc entre Bastia et Ajaccio. Une hypothèse toujours d'actualité. « Il y aura évidemment une discussion avec les diverses entreprises qui proposeront peut être d’autres solution. Mais pour nous, cette solution semble la plus appropriée aux besoins de la Corse » a encore précisé Mario Pain.

A l'occasion d'une précédente visite en Corse, en décembre 2016, Ségolène Royal avait confirmé cette arrivée du gaz.