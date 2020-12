L'arrivée probable d'un entrepôt Amazon à Rivesaltes suscite la polémique

Le dossier est tellement sensible que les élus de la majorité n'osent même pas prononcer le mot qui fâche. Ce jeudi soir, lors du conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole, le vice-président Laurent Gauze a simplement évoqué "une entreprise américaine dont le nom commence par A". Comme s'il s'agissait de Voldemort ou du diable en personne : "Je ne peux pas vous confirmer l'arrivée de l'entreprise A. Parce que rien n'est signé".

Rien n'est signé, mais la vente du terrain de 5,5 hectares a été actée vendredi dernier "en délibération de bureau". Et Laurent Gauze précise : "l'entreprise avait le choix de s'installer plus au nord, dans un autre département, ou plus au sud, dans un autre pays. Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir été choisi. Parce que cela va créer 100 emplois directs. Nous serons à même d'annoncer le nom de l'entreprise, quand ce sera signé".

Ce n'est pas Al Qaida, que je sache !

Sous l'insistance d'un élu d'opposition, Laurent Gauze finit par lâcher : "Oui, peut-être c'est Amazon. Mais le "A" d'Amazon n'est pas le "A" d'Al Qaida, que je sache !". Ce à quoi le maire communiste de Cabestany Jean Vila rétorque : "Si c'est Amazon qui s'installe, et même si cela crée 150 emplois, ce sont 450 emplois qui seront détruits dans le même temps dans le département."

Le président de la communauté urbaine, Robert Vila, intervient : "Il faut être précis : ce n'est pas un géant commercial du Net qui viendrait s'installer à Rivesaltes, mais une entreprise de logistique". Pour preuve, l'acte de vente du terrain stipule que l'acheteur est la "SCI Julia", propriétaire de Vectura, un promoteur immobilier installé à Toulouse.

Vectura, le faux-nez d'Amazon ?

Sauf que l'entreprise toulousaine est connue pour être un partenaire privilégié du géant américain. A Quimper, Vectura vient d'acheter un terrain pour y construire des locaux d'environ 9 000 m² et des parkings. "L'ensemble sera loué à Amazon", précise le journal Ouest France. Un projet similaire est en préparation dans le Béarn, rapporte la République des Pyrénées, et un autre prés de Belfort, selon France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Selon un article de Libération du 22 juin dernier, "Le géant du e-commerce multiplie les projets d’implantation dans l’hexagone, tête de pont de sa stratégie en Europe. Le tout avec le maximum de discrétion afin de retarder la mobilisation des opposants à son modèle."

En cette période où les petits commerces souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et où certaines collectivités locales comme la Région Occitanie appellent au boycott des produits Amazon, la communauté urbaine de Perpignan semble au contraire accueillir à bras ouverts le géant américain.

Pour Laurent Gauze, la cause est entendue : "A Rivesaltes, ce sera juste un entrepôt logistique, spécialisé dans l'acheminement, pour qu'un colis acheté à minuit, puisse être livré à 8 heures. Parce que la volonté du consommateur, c'est de cliquer et d'avoir. Ce n'est pas l'agglomération qui décide de la volonté du consommateur. "