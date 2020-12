L'ARS propose des jobs étudiants en Bretagne

En partenariat avec le CROUS et Info Jeunes Bretagne, l'Agence régionale de santé propose aux jeunes, grâce à une plateforme en ligne, d'accéder à des jobs étudiants dans les établissements de santé et établissements et services médico-sociaux de la région.

L’ARS Bretagne, avec le CROUS et Info Jeunes Bretagne (CRIJ), propose aux étudiants et aux jeunes une plateforme en ligne pour accéder à des offres de "jobs étudiants" dans les établissements de santé et établissements et services médico-sociaux de la région. L'objectif est triple : renforcer les effectifs de ces établissements, permettre à ces jeunes de décrocher un job étudiant et pourquoi pas susciter des vocation dans un secteur qui recrute et a besoin de personnel.

L'ARS précise que certaines missions peuvent être exercées sans condition de diplôme : agent des services hospitaliers, soutien à des actions d’animation, maintien du lien social des résidents avec leur famille dans les EHPAD, etc. Les étudiants ou les jeunes intéressés peuvent s’inscrire sur une plateforme nationale et déposer leur candidature en ligne en cliquant sur ce lien.