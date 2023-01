"L'artisanat français risque de mourir" : le coup de gueule d'un charcutier cerdan face aux prix de l'énergie

"On ne sait pas où on va." L'inquiétude est palpable dans la voix de Brice Bonzom, gérant de la charcuterie Bonzom . Installée en Cerdagne depuis une quarantaine d'années, l'entreprise familiale fonctionne très bien. Mais ces derniers mois, c'est le coup de massue. La facture d'énergie a été multipliée par quatre. "Je dois tourner avec des groupes électrogènes pour m'en sortir."

ⓘ Publicité

La charcuterie emploie 15 personnes. Elle se situe donc au-dessus du seuil des 10 salariés et ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire instauré par l'Etat pour aider les TPE face à leurs factures énergétiques. "Je ne sais pas ce que cherche le gouvernement, s'agace Brice Bonzom. A mon avis, l'artisanat français est en train de mourir. Etre artisan, c'est déjà compliqué. Mais avec ces problématiques, c'est encore plus difficile. On ne peut pas augmenter les tarifs, au risque de faire fuir les clients."