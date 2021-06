L'artisanat maintient ses emplois dans le Grand Est malgré la crise sanitaire

La crise sanitaire laissait craindre le pire ! Pourtant, l'artisanat a maintenu ses emplois dans le Grand Est en 2020. C'est le résultat du baromètre ISM-MAAF de l'artisanat. Les emplois ont augmenté de 1% dans le secteur de l'artisanat, soit 1660 postes dans la région quand le secteur privé a connu une baisse de 1,6%.

Une tendance qui se poursuit en 2021

C'est le secteur du BTP (+ 3% par rapport à 2019) et des services (+1%) qui tirent leur épingle du jeu. Cela concerne les travaux de cloisonnement, de finition et de maçonnerie générale : "Avec l'arrêt des chantiers lié au premier confinement, il y a eu une augmentation de la demande et les aides proposés par l'état pour la rénovation ont aussi joué. C'est une tendance qui se poursuit en 2021 car on manque de main d'œuvre" explique Zinedine Abid, directeur de la chambre des métiers de la Marne.

Les métiers qui ont le plus souffert sont les secteurs des sous-traitants comme ceux de la réparation des machines et des équipements industriels.

Le nombre de créations d'entreprises en hausse

Le nombre de créations d'entreprises a aussi augmenté : + 13% dans le Grand Est par rapport à 2019. Là-aussi, c'est le secteur de l'artisanat qui est en tête devant les services, le BTP. En revanche, on observe un recul de la création d'entreprises dans le secteur de l'alimentation : "Il y a un phénomène de recherche de liberté. Avant, on cherchait l'emploi sécurité de la fonction publique. C'est moins le cas aujourd'hui car il y a les aides déjà et les gens ont compris qu'ils pouvaient aussi gagner grâce à un projet de création d'entreprise" termine Zinedine Abid, directeur de la chambre des métiers de la Marne.