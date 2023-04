L'Asep, la maison de quartier de Besançon, face à un gouffre financier

L'association sportive et d'éducation populaire, l'Asep , à Besançon, lutte pour sa survie. La maison de quartier Chaprais-Cras-Viotte, installée rue Résal, connaît de graves difficultés financières. Son existence même est menacée. L'association est placée en procédure de sauvegarde pour quatre mois. Pour autant, salariés et bénévoles comptent bien trouver des solutions et faire appel à la solidarité des habitants.

Plusieurs facteurs expliquent le lourd déficit

Le remboursement des adhérents pendant la période Covid, le maintien d'activités en ligne avec des intervenants à payer pendant la crise sanitaire, des ruptures conventionnelles avec du personnel présent depuis longtemps, et enfin l'explosion du coût de l'énergie (+200%) : la facture est salée pour l'Asep. Le déficit cumulé atteint près de 200.000 euros. Conséquence, l'association est placée en procédure de sauvegarde pour une période de quatre mois.

Certains adhérents, comme cette maman, sont inquiets : "Ca fait déjà un moment qu'on sait qu'il y a des problèmes, donc ce n'est pas une surprise. Par contre, à ce point-là - on a eu les sommes - on se dit , mais comment on va faire pour les aider ?" Le directeur, Jean-Damien Terreaux, se démène pour trouver des solutions et demande à chacun de s'engager. La Ville de Besançon a déjà anticipé sa subvention annuelle pour éviter la cessation de paiement. Et pourrait prendre en charge le loyer (44.000 euros annuels) car contrairement aux autres maisons de quartiers, l'Asep n'est pas installée dans des locaux municipaux. Ses murs appartiennent au Foyer des Oiseaux.

Un appel à solidarité

"On va surtout essayer de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser en terme de recherches de nouveaux partenariats, explique Jean-Damien Terreaux. On va lancer une grande collecte solidaire auprès des adhérents, des voisins, des amis et des partenaires de l'Asep, du mécénat, du don, ajoute le directeur, pour passer les moments de trésorerie délicate, entre aujourd'hui et le mois d'octobre."

Cet habitant du centre-ville de Besançon est prêt à répondre présent. Son fils fréquente le centre de loisirs depuis plusieurs années. "Comment aider l'Asep au quotidien, c'est pas simple, reconnait le papa. La subvention c'est ce qu'on pense faire bien sûr, car vu le nombre d'adhérents (ndlr : 2.100 adhérents cette saison) on se se dit que c'est possible, qu'il y a moyen de trouver une solution financière pour que ça continue". Le père de famille ajoute que l'appel au bénévolat est selon lui "une bonne chose". Et "qu'il n'y a pas de problème pour s'investir un peu plus" que le simple fait de conduire et de venir rechercher son enfant, car "l'Asep nous aide énormément".

A cela s'ajoute aussi la baisse - temporaire - du temps de travail des dix salariés pour réduire la masse salariale. Plusieurs d'entre eux pourraient momentanément travailler à temps partiel.

Pendant les vacances scolaires, et les mercredis, l'Asep propose un accueil de loisirs pour les enfants et les adolescents. © Radio France - Anne Fauvarque

Vers un ajustement du nombre et du tarif des activités

Il n'est pas question de baisser les bras affirme Patricia Fleury, la présidente du conseil d'administration. "Nous on n'entend pas laisser tomber, dit-elle. En tous les cas on est en état de guerre pour tout faire pour maintenir l'Asep à flot".

L'association travaille d'ailleurs déjà à son programme d'activités pour la rentrée de septembre. "Nous travaillons actuellement à un ajustement des tarifs, reconnaît Jean-Damien Terreaux. Même si l'Asep a une vocation sociale, on ne peut pas la mettre en danger en organisant et en proposant des activités", ajoute le directeur. Donc le prix des activités pourrait changer, et surtout, celles qui ne permettent pas de dégager suffisamment de bénéfices pourraient être supprimées.

Il y aura une rentrée en septembre

L'équipe de l'Asep garde comme objectif de proposer un service de qualité à la population. Et le directeur l'assure : "Il y aura une rentrée à l'Asep en septembre 2023. Nous avons besoin du soutien de nos adhérents et des habitants. Il faut, conclut-il, qu'ils viennent, et reviennent encore à l'Asep, qu'ils nous soutiennent aussi comme ça".

Une assemblée générale extraordinaire est prévue mardi 25 avril 2023 à 18h30. Le lendemain, 26 avril, un appel aux dons sera ouvert en ligne via Helloasso.com , et une cagnotte ouverte à l'accueil de l' A sep (dons déductibles des impôts). A venir également : la grande journée de solidarité, à l'Asep, samedi 1er juillet 2023.

L'Asep assure un accueil de loisirs, dont les tarifs sont fonction du quotient familial. © Radio France - Anne Fauvarque