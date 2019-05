L'Assemblée de Corse lance son fonds pour la solidarité

Corse, France

Une idée apparue avec la crise des gilets jaunes

Le 3 décembre 2018, au début de la crise des gilets jaunes, le collectif contre la cherté du carburant et le groupe Vito-Rubis, principal distributeur de carburant dans l'île, étaient réunis autour du président de l'Assemblée de Corse pour tenter d'apporter une réponse aux doléances des citoyens en colère. Outre la question des prix, naissait alors l'idée de la création d'un fonds consacré à la mobilité des corses et alimenté par les acteurs de la filière du carburant. Ces derniers qui ont donné leur accord de principe ont été auditionnés depuis par la conférence des présidents de l'Assemblée de Corse rassemblant les différents présidents de groupes politiques, de même que les différentes compagnies maritimes desservant l'île. Pour l'instant, le montant de ce fonds reste inconnu, mais devrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros selon Jean - Guy Talamoni. Il pourrait par exemple servir à financer des bons d'essence ou de transport pour les citoyens éloignés de leur travail. Le but à terme, élargir son action à des domaines beaucoup plus vastes comme le logement, le handicap ou encore la formation professionnelle. Pour Jean Guy Talamoni les entreprises réalisant des bénéfices en Corse ont un rôle social à jouer dans une île très impactée par la pauvreté "Il s'agit là d'un exemple de ce qui peut être fait avec ce fond de solidarité, mais il convient bien entendu de travailler aussi sur d'autres domaines comme l'alimentaire, la formation [...] L'inclusion sociale est quelque chose d'extrêmement diversifié"

Le fonds social de solidarité comment ça marche ?

Tout n'est pas encore arrêté, les statuts de ce futur fonds de dotation doivent être encore validés lors de la prochaine séance de l'Assemblée de Corse prévue les 24 et 25 mai prochains. L'opposition, si elle adhère totalement à l'initiative, espère toutefois une bonne gestion de ce fonds d'investissement pour ne pas effrayer les mécènes. De son côté la majorité territoriale veut rassurer "C'est un fonctionnement qui est tout à fait transparent à travers une structure déjà existante. C'est un fonds de dotation où seront représentés dans le conseil d'administration les mécènes, mais également des élus de l'ensemble des groupes de l'Assemblée de Corse. Une fois que le fonds aura été abondé par les mécènes, le fléchage sera décidé par ce conseil d'administration."