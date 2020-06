L'assemblée générale de Michelin à huis-clos avec un dividende revu à la baisse en raison du Covid-19

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, le groupe Michelin a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour la santé et la sécurité de ses employés ainsi que de leurs proches. Prenant acte des mesures de restrictions de circulation et de regroupement de personnes, le Groupe tient son assemblée générale mixte à 9 heures ce mardi dans les locaux du siège clermontois de la firme de pneumatiques. Une AG qui aura lieu exceptionnellement à huis-clos et sans la présence physique de ses actionnaires. Ils pourront toutefois suivre son déroulé par visioconférence sur le site de Michelin et seront vivement encouragés à voter à distance en amont de l’assemblée générale.

baisse des rémunérations

En raison de la crise économique mondiale qui découle de la pandémie de Coronavirus, le manufacturier clermontois a décidé de réduire le dividende proposé au titre de l’exercice 2019 à 2€ contre 3,85€ annoncé initialement, avec un versement le 3 juillet 2020. Symboliquement, l'assemblée générale va acter une baisse de rémunération de 25% sur les mois d'avril et mai 2020 de plusieurs de ses principaux dirigeants, dont le PDG Florent Menegaux.

Depuis le début de la crise, le Groupe dit prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l’impact négatif de celle-ci sur le résultat opérationnel des secteurs et le Cash-Flow Libre. Michelin se veut rassurant et explique dans un communiqué que l'entreprise dispose des moyens et des outils de financement qui lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

Dominique Serin, chef d'entreprise clermontois et actionnaire Michelin sera scrutateur lors de l'assemblée générale pour veiller à son bon déroulement. Il est également membre du comité consultatif des actionnaires. A titre personnel, il apprécie que la direction de Michelin ait maintenu le dividende par rapport à d'autres groupes groupes du CAC 40. Selon lui, "il faut donner l'envie aux actionnaires individuels d'investir dans le tissu économique français et dans les entreprises plutôt que de placer leurs économies au fond de leurs matelas.

"A titre personnel, je trouve que le montant des dividendes est un peu faible par rapport à ce que Michelin avait annoncé avant la pandémie de Coronavirus", poursuit Dominique Serin. "Personnellement, je l'aurais mis à 2,50€, mais Michelin est un groupe qui distribue pas non plus au même taux que d'autres groupes du CAC 40, c'est aussi un gage de qualité et longévité. Ce que les actionnaires souhaitent avant tout c'est d'avoir une vision et que l'entreprise donne un maximum de visibilité sur sa stratégie à venir."