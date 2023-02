L'Assemblée rejette à une voix près le repas à 1 euro pour tous les étudiants

L'Assemblée nationale a rejeté jeudi un texte des députés socialistes proposant l'accès à des repas à 1 euro pour tous les étudiants, un tarif aujourd'hui réservé aux boursiers et précaires. Le sort de cette proposition de loi, examinée en première lecture, s'est joué à une voix (183 "pour", 184 "contre").

ⓘ Publicité

Les députés écologistes absents

Le camp présidentiel, hostile à cette mesure qu'ils jugent "injuste", insistant sur le fait qu'elle aurait bénéficié aussi à des étudiants de milieux aisés, a battu in extremis le rappel des troupes pour le vote final. Sept députés LR ont également voté contre (quatre se sont abstenus). Le texte, soutenu par toute la gauche, avait aussi reçu l'appui des députés du Rassemblement national. Mais la moitié des députés du groupe écologiste, 12 députés sur 22, étaient absents ce jeudi lors du vote, a constaté franceinfo dans le compte-rendu détaillé du vote.

Au lieu de voter ce texte, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, était par exemple avec deux autres députés au lancement des Etats généraux de l'écologie politique, sur une péniche devant la Tour Eiffel, à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale.

Des absences qui font grincer des dents au sein même du groupe parlementaire. "Chacun ses priorités", tacle également un député insoumis de premier plan. "C’est dommage car il y avait une opportunité. Nous, on était presque au complet", poursuit cet élu.

Des étudiants "de plus en plus précaires"

"Nous sommes déçus et dégoutés car nous avions un peu d'espoir", a dénoncé sur franceinfo Imane Ouelhadj présidente de l'Unef, évoquant une "situation devenue complétement intenable" pour les étudiants. "On fait face à une population étudiante qui est de plus en plus précaire et des étudiants sont obligés d'aller faire la queue dans des distributions alimentaires pour se nourrir".

"Je suis déçue, à une voix près le repas universel à un euro était inscrit dans la loi, mais c'est surtout les étudiants qui vont être déçus", a déclaré la députée socialiste Fatiha Keloua-Hachi, qui portait ce texte dans le cadre d'une journée réservée à son groupe. "Les députés Renaissance et LR ont rejeté notre proposition pour (...) le repas à un euro pour tous les étudiants. Pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim. Le combat continue", a réagi dans un tweet le président du groupe Boris Vallaud.

Une mesure "démagogique"

La députée Anne Brugnera (Renaissance) a épinglé une mesure "démagogique". "Grâce à vous, les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer qu'un euro", a renchéri son collègue Sylvain Maillard. Alexandre Portier (LR) avait plaidé de son côté pour qu'un accès au tarif de 1 euro soit conditionné à un engagement de "travailler deux heures par semaine au service d'une collectivité locale". La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a plaidé contre la mesure, dont elle a estimé le coût à au moins "90 millions d'euros". Elle a souligné l'existence de tarifications sociales des repas pour "les étudiants en difficulté". Le repas à 1 euro avait été provisoirement élargi à tous les étudiants en 2021, pendant la pandémie de Covid-19.

Actuellement, le prix d’un repas au Crous est de 3,30 euros.