L'association "40 millions d'automobilistes" lance un grand débat national pour les conducteurs

L'association de consommateurs "40 millions d'automobilistes" considère que la mobilité et la sécurité routière sont deux problématiques oubliées du grand débat national lancé par Emmanuel Macron. Les conducteurs peuvent s'exprimer via un site internet.

L'association 40 millions d'automobilistes lance, jeudi 24 janvier, un débat national des automobilistes. L'association de consommateurs estime que le grand débat national, lancé par Emmanuel Macron, a mis de côté deux problématiques : la mobilité et la sécurité routière. Radars, sanctions ou prime à la conversion, les automobilistes peuvent donc s'exprimer via un site internet.

Ce qui préoccupe Ursula, automobiliste parisienne, c'est le prix du carburant. Depuis un an, elle estime que cette dépense pèse 50 à 60 euros de plus chaque mois, "si l'on fait partie de la classe moyenne, avec un petit salaire, c'est énorme. J'utilise du sans plomb 95, je travaille tard le soir donc je suis obligée d'utiliser ma voiture tous les jours et financièrement c'est de plus en plus dur."

Sophie, elle, est en colère contre le prix des amendes de stationnement, "c'est maintenant 35 euros si on ne met pas un ticket dans l'horodateur. C'est du vol". Certains automobilistes parisiens déplorent le manque d'entretien des rues comme Marina, "c'est surtout les nids-de-poule que l'on trouve toujours, cela abîme les pneus et le soir c'est encore pire."

Les automobilistes peuvent donner leurs avis sur le site www.granddebatnational.com.