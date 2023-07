L'association Action Froid priée d'aller faire ses maraudes dans un endroit plus excentré de Valenciennes

La mairie de Valenciennes a renouvelé récemment sa demande à l'association Action Froid de quitter la gare pour ses maraudes du samedi. Après deux refus pour des lieux situés vers les Tertiales, elle propose un nouvel emplacement toujours dans le même secteur plus excentré de la ville.

"On m'a dit quand on sort de la gare de Valenciennes ça ne fait pas beau, j'ai demandé à la personne de répéter, et elle me répète texto la même chose" se rappelle Jean-Louis responsable de l'association qui vient en aide aux sans abris et familles les plus précaires jusqu'à 70 personnes en fin de moi selon lui.

Impensable pour le bénévole qui ne comprend pas cette décision alors que la gare est un lieu de regroupement pour les sans abris que ce "repas de famille se passe toujours comme un moment de fête, de retrouvailles, on discute, on mange avec eux. Les Valenciennois s'arrêtent pour savoir s'il faut venir aider. On a également des personnes qui déposent des dons alimentaires, des vêtements. Personne ne nous a dit quoique ce soit, et en aucun cas les commerces se sont plaint"

Le responsable de l'antenne valenciennoise qui explique que ces repas devant la gare c'est aussi un moyen de montrer une autre image des sans abris "ils ont droit à leur moment de bonheur, de joie, de rigolade".

Jean-Louis qui regrette de ne pas avoir eu de rendez-vous avec le maire. La mairie qui n'a pas répondu à nos sollicitations.