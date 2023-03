L'association de commerçants "Cœur de Nîmes" claque la porte

Ils ne se sentent pas suffisamment écoutés par la mairie de Nîmes. Notamment sur leurs propositions pour redynamiser le centre-ville. Les commerçants de l'association "Cœur de Nîmes" suspendent leur activité. "L'association n'est pas fermée, l'AG aura lieu fin juin, précise Valérie Bénier, la présidente de l'association. On met en retrait le bureau et on stoppe tous les événements pour jeter un pavé dans la mare et susciter des réactions."

"Nous n'arrivons pas à travailler avec le service commerce" de la Ville, dénonce Valérie Bénier. "Ce qui coince concrètement, depuis le changement de mandature il y a trois ans, nous avons le sentiment de n'être ni reconnus, ni valorisés, ni aidés dans nos démarches".

"Normalement, les associations de commerçants doivent être en soutien de leur mairie. Malheureusement, jusqu'ici, en face, rien n'était mis en place", martèle-t-elle. "Je vais vous donner un exemple factuel. Nous avons quémandé depuis des mois des réunions dédiées ne serait-ce qu'aux braderies. Le textile en ce moment souffre en ce moment (...) nous demandons ces réunions depuis mi-novembre. J'ai relancé encore et encore. Elle a finalement lieu ce matin. Mais ça fait combien d'énergie dépensée ? Et surtout, cette réunion, c'est... quasi trop tard".

Valentine Wolber, Adjointe déléguée aux commerces, aux animations commerciales et à la redynamisation du centre-ville, a réagi par communiqué à la suspension des activités de l’association de commerçants, Cœur de Nîmes : « Je prends acte de la décision de Cœur de Nîmes de suspendre ses activités et je le regrette. Je salue le travail qui a été réalisé par l’association, et particulièrement par les membres de son bureau, fortement mobilisés tout au long de l’année pour organiser des animations en centre-ville. J’ai par ailleurs toujours répondu présente à leurs invitations. L’ensemble de leurs projets a été soutenu et accompagné par la Ville."

Elle ajoute "J’ai depuis plus de deux ans mis en place des réunions régulières et récurrentes avec les présidents d’associations afin de maintenir un lien de proximité, prendre en considération les attentes des commerçants, permettre une meilleure coordination des actions et assurer un même niveau d’information à tous. Nous travaillons sereinement avec les différentes associations de commerçants et les relations sont bonnes et constructives."

"Il me semble important, dans le contexte compliqué que traversent les commerces, de maintenir le cap de l’intérêt général. Je ne poursuis pas d’autre ambition que celle de bien faire mon travail et d’honorer les missions qui m’ont été confiées par le maire de Nîmes en 2020, précise enfin Valentine Wolber. Nous avons une ville dynamique, qui bénéficie d’atouts précieux à valoriser. Je reste ouverte aux discussions et aux échanges, en lien avec les commerces et les animations du centre-ville."