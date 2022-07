L'association de réalité virtuelle Laval Virtual prend l'eau

C'est un morceau de l'identité lavalloise qui s'écaille années après années. Laval Virtual, association créée en 1999 par le maire de l'époque François D'Aubert, vient de perdre son président Laurent Chrétien, qui a officialisé son départ au début du mois de juillet.

400 000 euros de pertes

Tous les ans, le salon de la réalité virtuelle et la réalité augmentée attire des milliers de spectateurs mais les années 2020 et 2021 ont été cauchemardesques pour la direction de l'association. Elle compte 400 000 euros de pertes, due notamment à l'absence du Salon Laval Virtual en présentiel. La création du Laval Virtual World, un lieu de conférence à distance, n'a pas permis de combler les pertes.

Deux audits financiers ont été réalisés par Laval Agglo et le conseil régional. Les résultats sont, dit-on, confidentiels mais Florian Bercault, le président de Laval Agglo, se veut malgré tout rassurant. "Laval Virtual et son festival auront bien lieu en 2023, assure-t-il. Ce sera une très belle édition pour tous les Lavallois, tous les Mayennais et plus largement le monde entier, comme ils aiment se retrouver à Laval pour ce festival."

Plusieurs collectivités ont remis au pot pour aider Laval Virtual. En fin d'année 2021, Laval Agglo a voté une subvention exceptionnelle de 160 000 euros. Le conseil départemental et la Région ont voté des subventions de fonctionnement supplémentaires : environ 450 000 euros. Alors, si ça ne fonctionne pas c'est que le problème n'est pas que financier. Florian Bercault reste évasif. "Aujourd'hui, les collectivités sont déjà très présentes et engagées pour continuer cette belle histoire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de toutes les technologies immersive qui rentrent dans notre quotidien et sur lesquelles on doit se poser beaucoup de questions."

Réponse plus précise à la rentrée promet le président de Laval Agglo dans ce dossier où la bonne entente entre toutes les collectivités sera capitale.