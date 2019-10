L'association des commerçants du centre ville de Montpellier appelle à la "résistance"

Montpellier, France

On y reconnaît aisément la silhouette et le visage grave de Jean Moulin, le célèbre résistant français.

Le choix pourrait passer pour audacieux. Mais il est clairement assumé par l'association des commerçants du centre ville de Montpellier et en particulier sa présidente, Odette Daudé.

Un appel à une forme de "résistance", avec cette légende "Le coeur de ville, c'est vital !".

Cette affiche a été tirée dans un premier temps à 500 exemplaires. Elle a pour but de relayer la colère des commerçants du centre ville qui, entre les manifs des gilets jaunes chaque samedi d'une part, et la concurrence de la grande distribution ou des plateformes de vente en ligne d'autre part, voient peu à peu leur chiffre d'affaire fondre comme neige au soleil.

"On résiste à ceux qui volent notre gagne-pain: la finance, les lobbies ou encore les grandes surfaces" explique Odette Daudé. "

"En un an, avec les manifestations qui ont lieu chaque samedi, on a perdu 14 millions de chiffre d'affaire. On veut faire du centre de Montpellier une grande surface à ciel ouvert. Et cela, _tant que je serai vivante, pas question !_" conclut la présidente de l'association des commerçants de Montpellier.