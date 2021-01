L'association des hébergeurs touristiques de l'Indre dénonce à travers la parole de son trésorier la politique agressive de projets éoliens en Brenne. De plus en plus d'élus du PNR seraient sollicités pour accepter des parcs éoliens sur leur commune.

L'association des hébergeurs touristiques de l'Indre dit non aux éoliennes en Brenne

Pour l'association des hébergeurs touristiques de l'Indre, accepter l'installation de parcs éoliens en Brenne serait une très mauvaise idée. Pascal Vrignat, son trésorier argumente : "on a fait une enquête en 2017 auprès de touristes qu'on accueille. Les 1280 touristes qu'on a accueilli, quand on leur demande ce qu'ils feront si on a des éoliennes, ils répondent qu'ils iront ailleurs." Selon lui, les maires des communes de la Brenne croulent aujourd'hui sous les sollicitations de porteurs de projets éoliens.

Pascal Vrignat explique pourquoi il s'oppose aux projets de parcs éoliens en Brenne Copier

Pascal Vrignat appelle aujourd'hui le Préfet de l'Indre à se positionner au sujet du moratoire demandé sur la question des éoliennes par le président du conseil département Serge Descout.