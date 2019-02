L'Association des Paralysés de France offre des cours de français à ses salariés étrangers à Évreux

Évreux, France

Hediyé est une jeune Turque de 36 ans. Depuis cinq ans, elle travaille l'atelier de l'APF, situé dans la zone industrielle de la Madeleine à Évreux. Embauchée comme ouvrière spécialisée, la jeune femme est devenue cheffe de groupe. Elle s'occupe de l'atelier de montage d'abat-jour Vertigo, elle distribue le travail à ses collègues, s'occupe des commandes. Si la maman de deux enfants s'exprime avec aisance en français, "pour moi, l'écrit" dit-elle en souriant, "c'est difficile, surtout la conjugaison". George, son collègue égyptien qui travaille aussi à l'atelier, opine du chef. Depuis trois mois qu'il suit les cours de français dispensés par Normandie Formation, il a souvent une seule question : pourquoi ? Ce que George a du mal à saisir dans notre langue par exemple, ce sont les e muets ou la différence entre le masculin et le féminin. Chaque semaine, ils sont donc une quinzaine à suivre des cours de compréhension, d'écriture et de lecture.

La finalité, c'est la montée en compétences" -David Torres, adjoint de direction APF Entreprises France Handicap 27

APF Entreprises à Évreux, c'est environ 150 salariés. "Des salariés compétents dans leur domaine professionnel" explique David Torres, "mais il y a des manques. _Des manques dans l'expression, dans l'écriture_". D'où l'idée de ces cours dispensés par un formateur en FLE, Français Langue Étrangère. L'adjoint de direction a dû batailler pour trouver des fonds pour financer cette formation et il a finalement trouvé un écho favorable auprès de la DIRECCTE de l'Eure qui a appuyé son projet. Un des buts, c'est aussi de permettre aux salariés qui le souhaitent de quitter le monde de l'entreprise adaptée pour trouver un autre emploi en milieu ordinaire.

George se forme en français pour redevenir comptable

George est arrivé d'Égypte il y a onze ans. Dans son pays d'origine, il était comptable mais plusieurs opérations d'une hernie discale l'ont contraint à abandonner son métier, "je ne pouvais plus rester assis" se désole-t-il. Ouvrier spécialisé, il espère bien acquérir de nouvelles compétences en maîtrisant le français tant à l'écrit qu'à l'oral car il est bien conscient que son métier a changé avec l'utilisation des ordinateurs et de l'informatique, alors qu'en Égypte il tenait une comptabilité papier.

Dans la formation on nous dit qu'il y a en français 98% de régulier et 2% d'irrégulier. Je crois que c'est le contraire" - George, salarié égyptien

À la maison, les parents font leurs devoirs avec leurs enfants

Après leur journée de travail à l'atelier, Hediyé et George n'en ont pas fini. Le soir, Hediyé fait ses devoirs avec sa fille. C'est pareil chez George. Il fait ses devoirs avec sa fille qui lui répète sans cesse : "mais non papa, c'est pas comme ça". L'enfant de huit ans corrige son père quand il fait des erreurs. George a même essayé de faire la dictée de sa fille mais il a fait beaucoup, beaucoup de fautes.

La suspension Vertigo en cours de montage. Elle sera vendue 885 euros. © Radio France - Laurent Philippot

De plus en plus de cours de français en entreprises

Le français langue étrangère en cours collectif ne représente pas la majeure partie de l'activité de Normandie Formation qui dispense cette formation à l'APF. "Généralement on intervient pour des salariés expatriés, qui travaillent chez GSK ou Lafarge" complète Dalila Kiram, la gérante et directrice pédagogique. C'est pour eux plus un besoin de culture personnelle car dans le milieu professionnel, ces cadres utilisent l'anglais. Mais l'an dernier, Normandie Formation a mis en place une formation pour des demandeurs d'emploi en partenariat avec Pôle Emploi, pour qu'ils acquièrent eux aussi de meilleures bases et espérer retrouver le chemin du travail. Le test de connaissance du français est aussi désormais exigé en France depuis 2018 pour ceux qui demandent la carte de résident de longue durée.

Envrion 400 pièces sont produites par semaine à Évreux avant une expéidtion dans le monde entier. Là encore, la maîtrise du français est indispensable. © Radio France - Laurent Philippot

Reportage chez APF Entreprises France Handicap à Évreux Copier

Au fait, on écrit un abat-jour, des abat-jour, mais on peut aussi écrire, avec la réforme de l'orthographe des abat-jours. Le français est une langue formidable !