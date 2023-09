L'association Inseme acquiert un nouvel appartement à Marseille

L'association Inseme est désormais propriétaire de 8 logements sur le continent pour poursuivre sa mission d'aide auprès des Corses qui doivent se déplacer sur le continent pour des raisons médicales. Elle vient d' acquérir un appartement de 80m2 face à l'hôpital de la Timone qui, après travaux, sera transformé en deux appartements.

"L'appartement est idéalement placé face à l'entrée principale de l'hôpital, dans l'immeuble d'un supermarché ouvert 24h/24", décrit sourire aux lèvres Laetitia Descoin-Cucchi, la présidente de l'association. De "gros travaux" vont y être réalisés, poursuit-elle, pour répondre au besoin croissant de l'association à Marseille, où se concentrent 85% des déplacements entre la Corse et le continent pour raisons médicales.

Un investissement de 236.000 euros réalisé grâce aux fonds propres de l'association présente sur de nombreux événements chaque week-end en Corse pour recueillir des dons. Mais aussi "grâce à la générosité de trois mécènes : A mob' di Bastelica et ses bénévoles, qui ont récolté 18.000 euros en parcourant l'île à mobylette ; l' amicale des pompiers de Calvi , qui a mobilisé toute la Balagne et récolté 12.300 euros ; et la fondation immobilière La Forêt, qui abonde de 10.000 euros".

Propriétaires : comment aider ?

À travers cette annonce, l'association Inseme rappelle que deux possibilités s'offrent aux propriétaires de logements (à Paris, Marseille ou Nice) qui souhaitent aider. "Il est possible de nous offrir la disponibilité d'un appartement pour une période donnée. Cet usufruit permet aux propriétaires de bénéficier d'une déduction fiscale de 66% de la valeur loyer", détaille Jean Michel Verleye, le trésorier d'Inseme.

Autre possibilité : l'association étant depuis juillet 2019 reconnue d'utilité publique, elle peut bénéficier d'un legs.