L'association L214 s'oppose à l'agrandissement d'un élevage de poulets à Pihem

Alors qu'un éleveur de Pihem demande l'autorisation pour agrandir son élevage intensif de poulets, l'association L214 diffuse mercredi 7 avril une vidéo tournée dans le hangar déjà existant. Vingt-mille volailles s'y entassent, et piétinent parfois le cadavre de leurs congénères.

Selon l'association animaliste, certains poulets meurent et se décomposent au milieu de leurs congénères.

Des poulets aux ventres déplumés qui boitent, qui n'arrivent plus à se déplacer jusqu'aux mangeoires, qui meurent de faim ou de soif au milieu de leurs congénères. Voila les images qu'on découvre mercredi 7 avril dans une vidéo publiée par L214 à Pihem dans le Pas-de-Calais.

La vidéo a été tournée le mois dernier assure l'association animaliste. Dans cet élevage intensif, plus de 20 000 poules y sont élevées pour leur chair. Le propriétaire a fait une demande d'agrandissement à la préfecture du Nord. Il veut construire deux hangars supplémentaires de 2.400 mètres carrés chacun, qui permettraient de multiplier le nombre de bêtes élevées par 5. Par an, il produit 150.000 poulets ; on passerait ainsi à 800.000.

L'association demande donc à la préfecture de ne pas autoriser cette extension : ils ont mis une pétition en ligne ce matin.

Nous avons essayé de contacter l'éleveur, qui n'a pas répondu.