Seconde main : l'association la Recyclade lance sa tournée des petites communes de Côte d'Or

L'association la Recylade part en "vadrouille". En plus de ses deux boutiques à Dijon, elle compte ouvrir des recycleries éphémères dans des petites communes. Des habits, des jeux, de la vaisselle, des CD ou encore des livres seront proposés à petits prix. La première expérience a été lancée ce mercredi 8 février dans la salle des fêtes de Bessey-les-Citeaux, près de Brazey-en-Plaine.

"On avait de la demande"

"Pour proposer nos objets aux plus grands nombre, il fallait que l'on sorte de nos murs, explique Fred Ramette, le directeur. C'est une idée d'Aurélie, une de nos bénévoles, qui est derrière la caisse. Il n'y a pas de recyclerie dans les petits villages autour de Dijon. Dans la démarche, c'est intéressant de dire aux gens que ce service existe. On avait de la demande de pas mal de monde, en plus."

Tous les objets sont vendus à petit prix. En moyenne, deux, voir trois fois moins chers. "Ce sont pour la plupart des dons des membres de la Recyclade", explique Aurélie. Une première expérimentation pour l'association, qui souhaite également proposer à l'avenir d'affuter des couteaux et de réparer des objets, directement sur place.

Fred Ramette, le directeur de la Recyclade compte ouvrir des boutiques éphémères dans d'autres communes. © Radio France - Raphaël Aubry

Bientôt dans d'autres communes

"La Recyclade en vadrouille" devrait faire étape fin février à Aubigny-en-Plaine. D'autres communes de Côtes d'Or ont aussi déjà proposées de prêter leur salle des fêtes, assure la président de l'association.

La boutique éphémère de Becey-les-Citeaux est ouverte de 14h à 18h30 du mercredi 8 au dimanche 12 février, ainsi que du mercredi 15 au dimanche 18.