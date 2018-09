Combien de chaussettes isolées avez-vous dans votre placard ? Probablement plein, comme tout le monde ! A Lille, l'association Sock en Stock les collecte, les lave, leur retrouve une jumelle et les distribue à ceux qui en ont besoin. Elle vient de remporter une bourse auprès de la Fondation de France. Les 7 600 euros vont lui permettre de se développer partout en France. Ses fondateurs aimeraient que des antennes s'installent dans d'autres grandes villes, pour que chacun trouve chaussette à son pied comme l'explique Léa Gonzales, co-fondatrice.

Sock en Stock s'adresse à tout ceux qui à un moment de leur vie se retrouvent pied nu : les sans-abri et les migrants avant tout. Ces populations marchent bien plus que les autres, jusqu'à 30 km par jour explique Léa Gonzales : "il faut aller charger son téléphone, prendre une douche, aller au foyer, faire ses démarches administratives. Les migrants eux sont arrivés après des centaines de kilomètres. Le pied est un outil de travail."

Quand on a les pieds propres, au sec, on marche, on est digne, on est droit dans ses bottes