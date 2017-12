La première voiture vient d'être vendue à une jeune femme choisie en raison de son projet professionnel. L'association basée à Sens (Yonne) a pour but de faciliter la mobilité des personnes en recherche d'emploi. Jessica était sans diplôme et sans emploi il y a trois ans.

Sens, France

C'est l'un des principaux frein à l'emploi dans le département de l'Yonne. Beaucoup de personnes n'ont pas moyen de déplacement. Souvent pas d'argent pour passer le permis ou s'acheter une voiture. Ce sont alors des possibilités d'emplois qui leurs échappent. Depuis près de quinze ans, l'association Mobil'éco à Sens et Joigny propose des solutions aux demandeurs d'emploi. Permis à tarif social, location de véhicule, transport à la demande. Et désormais la vente de voitures d'occasion. La première voiture vient d'être vendue à une jeune Sénonaise pour lui permettre d'accomplir son projet professionnel.

Une voiture nécessaire pour partir en formation dans un autre département

A 26 ans, Jessica regarde avec admiration sa nouvelle voiture blanche : "Je n'ai vraiment pas de problème, la voiture roule bien, elle a très peu de kilomètres, les roues sont neuves, elles ont été remplacées. C'est un cadeau cette voiture." Un véhicule acheté à moindre frais explique la directrice de Mobil'éco, Patricia Flavien : "on l'a vendue 3.000 euros et en plus on a des partenariats donc on a pu lui obtenir un micro-crédit."

"Nous ne sommes pas que des revendeurs. On suit la personne et son projet professionnel" - Patricia Flavien, directrice de Mobil'éco (Yonne) Copier

Avec une auto-école normale, le permis m'aurait coûté 5.000 ou 10.000 euros

Cette voiture permet maintenant à Jessica de suivre une formation à Chateau-Chinon (Nièvre) dans le secteur social. Cette Sénonaise revient de loin. En 2014, elle n'a aucun diplôme, enchaîne les petits boulots et n'arrive pas passer le permis : "pendant ma formation mon père a été atteint d'une tumeur et j'ai été en état de choc émotionnel. J'avais du mal à passer la pratique parce que j'étais sur-stressée. Pour vous dire, j'ai raté mon permis cinq fois. Avec une auto-école normale, j'en aurais eu pour 5.000 ou 10.000 euros, tandis qu'avec Mobil'éco j'en ai même pas eu pour 2.000 euros. Si je n'avais pas eu Mobil'éco, je pense que j'aurais laissé tomber."

Sans véhicule, difficile d'évoluer professionnellement

Sans véhicule, Jessica avait bien compris qu'elle n'évoluerait professionnellement alors Mobil'éco a pu l'aider, en attendant d'avoir le permis. "Lorsque j'avais des petits contrats de CDD, c'est Mobil'éco qui m'emmenait là-bas", raconte Jessica, "c'est le transport à la demande. Une fois que j'ai eu le permis, c'était la location de véhicule. Une fois que j'ai connu l'association, je n'ai plus eu de problème."

"On lui a tendu la main" reconnaît Patricia Flavien "mais elle s'est accrochée à cette main, tout le monde ne le fait pas. Elle a beaucoup de courage et beaucoup de ténacité. On a vu que la mobilité lui a permis de rebondir personnellement et professionnellement. Ce qui est extraordinaire." Une réussite que Mobil'éco voudrait pouvoir multiplier en 2018. L'association espère vendre à ses bénéficiaires une dizaine de voitures d'occasion.

Toutes les voitures vendues par Mobil'co seront révisées par le garage associatif à Rosoy. Un prix de vente jamais supérieur à 3.000 euros avec la carte grise, le plein, un bidon d'huile et un kit de sécurité. Si vous avez un véhicule à donner, l'association peut vous remettre un reçu fiscal pour des déductions ou un crédit d'impôt.