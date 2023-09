L'association pour le droit à l'initiative économique recherche des bénévoles en Berry

L'ADIE est présente depuis une vingtaine d'années dans le Cher et depuis quatre ans seulement dans l'Indre. Cette association reconnue d'utilité publique accorde des micro-crédits d'un montant maximal de 12 000 euros à des personnes qui ont un projet de création d'entreprise mais pas le capital suffisant pour se lancer. Elle assure également un suivi tout au long des premières années d'activité. Dans le Berry, l'ADIE accompagne en moyenne chaque année une centaine de porteurs de projet.

Des missions assez diverses

En plus de ses salariés, l'ADIE s'appuie sur un réseau de bénévoles. On en compte actuellement une vingtaine en Région Centre, cinq dans le Cher mais aucun dans l'Indre. "Nos bénévoles exercent des missions diverses et variées selon leurs compétences. Ils peuvent contribuer à la notoriété de l'association, faire du micro-crédit, participer au suivi et à la montée en puissance de nos créateurs", explique Aurélie Buffault, directrice territoriale de l'ADIE en Région Centre.

Le visuel de la semaine du bénévolot 2023. - ADIE

Dans le cadre de sa semaine nationale du bénévolat, l'association lance un appel aux bonnes volontés. Professionnels de la banque, du marketing, de la communication, de la comptabilité, du droit et de tout autre secteur, en activité ou à la retraite sont tout particulièrement les bienvenus. "Il faut avoir une fibre sociale, savoir être à l'écoute, être à l'aise avec l'informatique et avoir au moins une demi-journée par semaine de disponible", précise Aurélie Buffault. Des formations sont proposées aux futurs bénévoles.

Les personnes intéressées peuvent se rendre mercredi 13 septembre de 10h à 12h à l'agence du Cher, 73 Rue Edouard Vaillant Bourges et mercredi 20 septembre aux mêmes horaires à l'agence de l'Indre , 3 place de la gare (Pépinière d'entreprises) à Châteauroux ou contacter Aurélie Buffault au 07 56 30 29 28.