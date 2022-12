L'association Revivre 53 qui gère le Samu social en Mayenne épinglée par la Chambre régionale des comptes

L'association Revivre 53 vient d'être visée par un rapport de la Chambre régionale des comptes. La structure gère notamment l’accueil de nuit La Halte à Laval, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, l'accueil de jour pour les femmes victimes de violences Citad’elle et le Samu social dans tout le département.

La Chambre régionale des comptes a étudié la situation de Revivre entre 2016 et 2021 suite à un signalement. Des dysfonctionnements sont pointés dans le rapport : des finances fragiles, avec plusieurs exercices dans le négatif, une gouvernance affaiblie, avec un rôle dominant des directeurs qui se sont rapidement succédés, des dirigeants peu contrôlés par le bureau de l'association.

Revivre 53 étant financée en grande partie par l’État, elle aurait du respecter les règles des commandes publiques, en terme de transparence et d'égalité de traitement notamment, ce qui n'a pas été le cas. Une directrice a par exemple fait travailler la société de restauration de son mari entre 2017 et 2020 pour un montant de plus de 150 000 €. Ce conflit d'intérêt n'existe plus, la directrice a été remplacée.

Fusion au 1er janvier 2023

Bien avant le rapport de la chambre régionale des comptes, Revivre 53 s'est rapprochée d'une autre structure lavalloise, Les 2 Rives. Un directeur commun a été nommé, des procédures ont été mises en place avec plus de contrôles, ce que souligne le rapport. Les deux associations vont même fusionner au 1er janvier 2023 pour donner naissance à Enosia. Une nouvelle entité qui aura toujours le même but : accompagner les plus fragiles.